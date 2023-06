Thomas Hengen: "Wir sehen das hier auch als Team-Event"

Mit 2:1 hat der 1. FC Kaiserslautern sein erstes Testspiel im Trainingslager gewonnen. FCK-Boss Thomas Hengen sieht die USA-Reise primär als Teambuilding-Maßnahme

Bei teilweise strömenden Regen hat der 1. FC Kaiserslautern sein erstes Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Louisville in den USA gewonnen. Beim Louisville City FC siegten die Roten Teufel dank eines Doppelpacks von Terrence Boyd vor der Pause mit 2:1.

Die Reise steckte den Spielern noch in den Knochen. Zwei Tage nach dem Trainingsauftakt und einen Tag nach der Ankunft in den Vereinigten Staaten traten die Roten Teufel in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gegen den dortigen Zweitligisten aus der USL Championship an. Ziel des FCK-Cheftrainers Dirk Schuster war es, nach der Sommerpause möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten zu geben. Die beiden Neuzugänge Jan Elvedi und Tymoteusz Puchacz saßen in der ersten Halbzeit noch auf der Bank. Dafür durfte U19-Innenverteidiger Nikolaos Vakouftsis - er ist einer von drei U19-Spielern, die mit den Profis in die USA reisen durften - erstmals in die Startelf.

Kurioser Treffer von Terrence Boyd

Die Gastgeber gingen nach 14 Minuten in Führung, doch Terrence Boyd sorgte mit einem Doppelpack (27. und 41. Minute) noch vor der Pause für den 2:1-Endstand. Das Tor zum 2:1 erzielte Boyd dabei im Liegen - ein sehenswerter Treffer.

Thomas Hengen im SWR-Interview

Kurz vor dem Spiel nahm sich FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen Zeit, per Video-Konferenz einige Fragen für SWR Sport zu beantworten. Dem FCK-Boss waren, wie dem gesamte Team, die Reisestrapazen noch etwas anzumerken. Der lange Flug von Deutschland über Chicago nach Louisville - das Team muss das erst einmal wegstecken. Hengen sieht die USA-Reise als Teamevent: "Für unsere Jungs ist es gut, so einen Trip zu haben. Man kann zusammenwachsen", meint Hengen. "Klar ist es etwas stressiger, aber man hat auch viele Chancen, kann vieles kennenlernen, und das nehmen die Jungs wunderbar an".

Ziel für die Spieler in den USA ist aber auch, wieder richtig fit zu werden. "Wir müssen wieder reinkommen. Viele waren im Urlaub, haben gar keinen Ball gesehen und nur ihre Läufe gemacht", analysiert Thomas Hengen den Fitnesszustand des Teams. "Wir müssen das hier steuern, das macht das Trainerteam gut. Ans Feinjustieren geht es dann erst Richtung Saisonstart. Deswegen haben wir bewusst auch den frühen Start gewählt, damit wir nicht unter Zeitdruck geraten."

In der Liga die Euphorie hochhalten

Bis zum Saisonstart am letzten Juli-Wochenende ist noch viel Zeit. Thomas Hengen tut sich noch ein bisschen schwer, ein klares Saisonziel für den FCK in der 2. Liga zu formulieren. "In dieser zweiten Liga ist jede Saison schwierig. Wenn man sich das anguckt, Hertha ist runtergekommen, Schalke ist dazugekommen, der HSV ist nicht hochgegangen. Dazu hast du noch die gefühlten Bundesligisten wie Nürnberg, Hannover, St. Pauli oder Düsseldorf." Das Ziel für den FCK sei es, "sich im Haifischbecken wieder freizuschwimmen". Mit den Fans im Rücken wollen die Lauterer weiter dran bleiben und "die Euphorie hochhalten". Das Ziel der Pfälzer ist es, so Hengen, "die Heimtabelle etwas besser zu gestalten".

Der 1. FC Kaiserslautern reist nun weiter zum Hauptteil des Trainingslagers nach St. Paul in Minnesota. Dort tritt der viermalige deutsche Meister am 29. Juni zu einem weiteren Testspiel gegen das MLS-Team von Minnesota United FC an.