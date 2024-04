Der FCK sendet im Kampf um den Klassenerhalt ein Ausrufezeichen und fährt beim Aufstiegsaspiranten Holstein Kiel einen unerwarteten Erfolg ein.

Der FCK hat sein Auswärtsspiel bei Holstein Kiel überraschend mit 3:1 (2:1) gewonnen. Daniel Hanslik erzielte die Führung der Roten Teufel (13. Minute), Alexander Bernhardsson glich für die Störche aus (25.). Kurz vor der Pause brachte Filip Kaloc den FCK wieder nach vorne (45.+4). Der eingewechselte Marlon Ritter setzte den Schlusspunkt (83.).

"Großartige Leistung" des FCK

"Das war ein Auftritt, den uns keiner zugetraut hat, vor allem keiner in Kaiserslautern. Aber die Mannschaft hat von der ersten Sekunde an ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich habe niemals Angst gehabt, dass das Spiel wieder zu unseren Ungunsten ausgehen könnte, weil wir sehr stabil gestanden haben", sagte FCK-Trainer Friedhelm Funkel im Sportschau-Interview. "Wir haben immer mutig nach vorne gespielt und drei Tore beim Tabellenführer geschossen, der zuvor sechs Spiel kein Gegentor mehr bekommen haben. Das war einfach eine großartige Leistung."

Und das ging so: Hanslik hatte sich nach einem Eckball von Tymoteusz Puchacz robust durchgesetzt und per Kopf zur Führung getroffen. Vor dem Ausgleich ließ sich der FCK dann von einem langen Ball düpieren, sodass Bernhardsson frei auf Keeper Julian Krahl zusteuerte und diesem keine Chance ließ. Kaloc konterte mit einem satten Linksschuss, ebenfalls im Anschluss an eine Ecke. Eine Co-Produktion der Joker sorgte letztlich für die Entscheidung. Ben Zolinksi bediente Ritter im Strafraum, der trocken ins lange Eck traf. Es war der Schlusspunkt unter eine überzeugende Darbietung der Roten Teufel.

Funkel: "Weltuntergangsstimmung" unter der Woche

Funkel deutete nach dem Coup in Kiel an, dass ihn die Stimmung am Betzenberg nach dem Remis gegen den Wehen Wiesbaden am vergangenen Spieltag irritiert hatte. "Ich glaube schon, dass der Sieg wichtig ist. In der letzten Woche hat bei uns in Kaiserslautern Weltuntergangsstimmung geherrscht. Ich habe mich davon nicht anstecken lassen und die Mannschaft hat sich davon nicht anstecken lassen. Wir haben in Ruhe weiter gearbeitet. Und der Lohn ist, dass wir heute überzeugend mit 3:1 gewonnen haben", sagte der 70-Jährige.

Ein Grund zur Euphorie ist der Erfolg nicht, stellte Funkel klar: "Wir haben ein ganz wichtiges Spiel gewonnen. Aber wir müssen weiter unsere Spiele gewinnen." Jean Zimmer freute sich über den "extrem wichtigen" Sieg, mahnte aber wie Funkel, nun nicht nachzulassen. "Das Selbstvertrauen müssen wir mitnehmen in die nächsten drei Wochen. Wir haben noch zwei Heimspiele und da müssen wir punkten", sagte der Kapitän.

FCK erwartet den 1. FC Magdeburg

Der FCK verlässt durch den Sieg zumindest vorübergehend die Abstiegsränge. Am Sonntag kann der SV Wehen Wiesbaden die Roten Teufel mit einem Erfolg oder einem Remis gegen die SpVgg Greuther Fürth wieder auf den Relegationsplatz verdrängen.

Am kommenden Spieltag empfängt Lautern den 1. FC Magdeburg. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist am Samstag um 20:30 Uhr.