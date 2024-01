Persönlich: Marie Reim

per Mail teilen

Marie Reim ist eine deutsche Schlagersängerin, die bereits als Kind ihren ersten Auftritt hatte. Ihre musikalische Ader hat sie von ihren Eltern Michelle und Matthias Reim geerbt.

Steckbrief

Geburtstag 8. Mai 2000 Geburtsort Köln Bürgerlicher Name Marie-Louise Oberloher Größe 160 cm Sternzeichen Stier Ausbildung Fitnesstrainerin Bisherigen Alben 2020: "14 Phasen"

2022: "Bist du dafür bereit?" Eltern Matthias Reim & Michelle Beziehungsstatus ledig Kinder keine

#Facts über Marie Reim

Trotz ihrer Ausbildung zur Fitnesstrainerin, bleibt die Musik und vor allem der Schlager ihre Passion und bevorzugte Berufswahl. 2018 unterschreibt Marie ihren ersten Plattenvertrag. Die Musikalität hat sie offenbar von ihren Eltern, die beide auch in der Schlagerbranche sind, geerbt.

#Startschuss für die Musikkarriere

Mit 20 Jahren hat sie ihre Debütsingle "SOS" rausgebracht. Der Song ist Teil des Debütalbums "14 Phasen". Die 14 Songs des Albums handeln von den schönsten und schlimmsten Emotionen der Liebe.

#Duett mit Mama Michelle

Mit zwölf Jahren trat Marie Reim das erste Mal gemeinsam mit ihrer Mama Michelle in Florian Silbereisens Sendung "Das Herbstfest der Volksmusik" auf. Zusammen mit ihrer Mutter hat Marie Reim dann 2022 das Duett "4 Hände, 2 Herzen" veröffentlicht.

#Patchwork Familie Reim

Marie Reim hat durch ihren Vater Matthias Reim sechs Halbgeschwister. Darunter auch der Schlagersänger Julian Reim. Mütterlicherseits hat sie zwei weitere Halbschwestern.

#Marie Reim und Tim Peters

Tim Peters und Marie Reim veröffentlichen im Oktober 2023 das Video und die Single "Jemand träumt von dir". Auf Insta und der Bühne zeigen sich die beiden nicht nur singend, sondern auch deutlich flirtend. Eine mögliche Beziehung wird aber von beiden Seiten dementiert.

#Marie Reim für den ESC

Mit dem Song "Naiv", tritt Marie neben weiteren Stars nun für Deutschland beim Eurovision Song Contest-Vorentscheid in Berlin an. Die Sängerin möchte unbedingt Deutschland beim 68. ESC in Schweden vertreten.