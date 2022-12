Tim Peters ist ein echtes Allroundtalent – er singt, moderiert und produziert Songs u.a. für Schlagerstars wie Michelle, Matthias Reim, Stereoact oder Eloy de Jong.

Geburtstag 6. August 1991 Geburtsort Dortmund Haarfarbe Braun Sternzeichen Löwe Augenfarbe Grün Beruf Sänger und Musikproduzent Bisherige eigene Songs "Nie mehr mit Laura" (1998), "Girl aus’m Pott" (2019), "So wie Du" (2020), "Was du Liebe nennst" (2021), "Auf die nächsten 30 Jahre" (2022), "Von der Ruhr bis nach Amerika" (2022), "Ex von mir" (2022) Alben "Tim Peters" (Veröffentlichung geplant für 10. März 2023) Songwriter u.a. für Michelle, Matthias Reim, Marie Reim, Stereoact, Eloy de Jong, DJ Ötzi, Florian Silbereisen & Thomas Anders, Ross Antony

Wissenswertes über Tim Peters:

#Frühübtsich

Nicht nur, dass Tim Peters schon als kleines Kind auf dem Schoß von Roy Black saß – im zarten Alter von sieben Jahren tanzte der kleine Tim durch die Harald-Schmidt-Show und gab dem Moderator ungefragt ein Autogramm. Aufgewachsen in einer sehr musikalischen Familie (sein Vater war damals u.a. Gitarrist für Roy Black) schreibt der damals siebenjährige Tim gemeinsam mit seinem Vater den Song "Nie mehr mit Laura“, mit dem er es im Jahr 1998 bis ins Finale des Schlager Grand Prix schafft. Auch wenn er nur Platz 14 von 14 belegte, sang Tim Peters damals schon neben Stars wie Jürgen Marcus.

#Musikproduktion

Seine Leidenschaft für die Musikproduktion hat Tim Peters während seiner Zeit in New York entdeckt. Denn nach dem Abitur in Unna, studierte Tim Medienmanagement und zog für ein Jahr nach Manhattan, New York. Im Rahmen dieser Zeit absolvierte er unter anderem auch ein Praktikum in einem Tonstudio und lernte dort das nötige Know-how des Musikproduzierens.

"Die Zeit war sehr intensiv, und ich habe so viel mitgenommen, dass ich bis heute davon zehre."

#Songwriter

Zurück in Deutschland machte sich Tim Peters in Düsseldorf selbstständig und schrieb erste Songs für andere Künstler.

"In zahlreichen Writingsessions für verschiedenste Schlager- und Pop Acts habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass ein Song nur dann ein guter Song wird, wenn er auch nur mit einer einfachen Gitarren- oder Klavierbegleitung schon überzeugend klingt. Erst dann starte ich mit dem eigentlichen Arrangement und der Produktion."

Heute produziert und schreibt Tim für Schlagerstars wie Michelle, Matthias Reim, Stereoact, Eloy de Jong, DJ Ötzi, Florian Silbereisen & Thomas Anders, Ross Antony, Anna-Carina Woitschack oder Marie Reim.

"Der Schlager bietet dir als einziges Genre die Möglichkeit, Dinge direkt auszusprechen.“

#Singer

Aber auch an seiner eigenen musikalischen Karriere feilt Tim fleißig weiter. Neben seiner Debüt-Single "Girl aus'm Pott" (2019) brachte er weitere Songs wie "Was du Liebe nennst", "Auf die nächsten 30 Jahre" (2022) oder "Ex von mir" (2022) an den Start. Sein Debüt-Album "Tim Peters" ist für März 2023 geplant. Ob er nun für andere oder für sich selbst produziert – für Tim ist klar:

"Innovative Sounds, frische Beats und ein organischer Gesamtklang mit viel Druck und Wärme sind dabei das handwerkliche Fundament für einen Schlagersong oder einen Popsong."

#Moderator

Für uns stellt sich Tim Peters jetzt einer neuen Herausforderung – der Moderation! Als Host führt er durch das YouTube-Format "SWR Schlager Achterbahn-Challenge".

Tim Peters führt Interviews u. a. mit der Band voXXclub (Foto) in schwindelerregender Höhe. SWR

Lustige Fragen und Karaoke-Sessions in schwindelerregender Höhe warten auf Stars wie voXXclub, Lucas Cordalis, Vincent Gross, Ramon Roselly oder Paulina Wagner. Hier gibt's die erste Folge mit voXXclub!

Aber damit nicht genug: Für uns hat Tim auch einen Blick hinter die Kulissen bei der "Schlagernacht des Jahres in Stuttgart" geworfen. Seht euch hier das Backstage-Video an: