Doku in der ARD Mediathek und im TV

Die Doku "Matthias Reim – Mein Leben ist Rock'n'Roll" gibt viele private Einblicke in das bewegte Leben des Sängers. Zu sehen ist sie ab 12. Januar in der ARD Mediathek und am 13. Januar um 23:40 Uhr im Ersten. Im SWR läuft das Porträt am 25. Januar um 21 Uhr.