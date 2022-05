Die Reims mischen den Schlager auf

Matthias Reims "Verdammt, ich lieb' dich!" gilt auch seiner Familie: Ehefrau Christin Stark und seine Kinder Marie und Julian singen. Bald vielleicht auch Töchterchen Zoe?

Michelle: Duett mit Tochter Marie Reim

Als Tochter von Matthias Reim und dessen Ex-Frau Michelle kann man eigentlich auch selbst nur Schlagersängerin werden! Gemeinsam mit ihrer Mutter singt Marie Reim das Duett "4 Hände, 2 Herzen". Mit diesem Song haben die beiden wieder zusammengefunden, denn ihr Verhältnis war nicht immer einfach.

Matthias Reim: Stolz auf Sohn Julian

Vor Veröffentlichung hat Papa Matthias Reim sein Feedback geben dürfen und jetzt ist er mächtig stolz auf das Debüt-Album seines Sohnes Julian Reim. Am Release-Day von "In meinem Kopf" posten die beiden ein Bild von sich in der Sonne am Wasser. So sieht Vater-Sohn-Liebe aus!

Christin Stark unterstützt Julian Reim

Matthias Reims Frau Christin Stark ist selbst Schlagersängerin und weiß, was es bedeutet, in dieser Branche zu bestehen. Natürlich unterstützt sie Julian Reim auf seinem musikalischen Weg. Die beiden verstehen sich offenbar ziemlich gut!

Matthias Reim und Christin stark: Stolz auf Tochter Zoe

So sieht Vorfreude aus! Mittlerweile ist das gemeinsame Töchterchen von Matthias Reim und Christin Stark auf der Welt. Die Kleine heißt Zoe und wir sind gespannt, ob sie mal in die Fußstapfen ihrer musikalischen Eltern tritt!