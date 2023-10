Endlich ist sie wieder da! Elif begeistert nicht nur durch ihre Stimme, sondern auch mit sportlicher Leistung auf dem Laufband. Die Sängerin verbiegt sich nicht für den Erfolg und ist bei Vanessa ganz sie selbst – it’s a match! Die gebürtige Berlinerin und Tochter türkischer Einwanderer ist im Migrations- und Arbeiter*innen-Viertel Moabit aufgewachsen. Schon damals liebte sie es, anzuecken und nach ihren eigenen Regeln zu spielen. Heimliche Dates sind nur eine Facette ihrer rebellischen Jugend.

Karrierestart nach Castingshow "Popstars"

Nachdem sie sich mit ihrer Teilnahme an der Castingshow "Popstars" für eine Karriere als Musikerin entschied, hatte sie zwei Jahre keinen Kontakt zu ihrem Vater. Solche schmerzhaften Erfahrungen verarbeitet sie heute noch in ihrer Musik. Elif verrät uns beim Laufband-Talk das Beauty-Geheimnis für ihre tollen Zähne, offenbart ihre Leidenschaft für Taylor Swift und beichtet ihren Celebrity-Crush. Zwischen türkischen Kochkünsten und DIY-Seifen-Projekten lebt sie gelegentlich ein richtiges Alman-Leben und hält die deutsche Tugend der Pünktlichkeit ganz weit oben. Mit ihrem aktuellen Album "Endlich tut es wieder weh" ist sie 2023 richtig erfolgreich gewesen. Das alles gibt's hier im Podcast zu ON MAI WAY mit Vanessa Mai.