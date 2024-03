Ben Zucker verletzt beim Laufbandtalk mit Vanessa Mai | ON MAI WAY

Ben Zucker ist einfach Zucker! Darum kommt er sogar mit verletztem Bein zum Laufbandtalk und muss die ganze Folge auf dem Laufband sitzen! Aber ohne Anstrengung geht das natürlich gar nicht, darum müssen jetzt Bens Arme dran glauben!

Ben Zucker: plötzlich berühmt!

Mit seiner einzigartigen Gesangsstimme ist der “Stadt für uns alleine”-Sänger mit 34 plötzlich berühmt geworden. Hinter einer Schattenwand beim "Schlagercountdown" begeisterte der Newcomer nicht nur Florian Silbereisen. Doch was hat Benjamin Fritsch, so sein bürgerlicher Name, davor gemacht?

Kohle, Kellnern, Knast

Sein Leben war nicht immer ein Zuckerschlecken: Er verrät Vanessa Mai, dass er nie Kohle in der Tasche hatte und versuchen musste, mit Kellnerjobs durchs Leben zu kommen. Er saß sogar mal für zwei Wochen im Gefängnis! In der Liebe ist Ben ein Wiederholungstäter und seit diesem Jahr wieder glücklich mit Ex-Freundin Suzann Jetzkus zusammen. Mit Kerstin Ott gibt es aber auch im Job eine neue Frau in seinem Leben. Beim Schlagerboom präsentierten beide ihr erstes Duett.

Ein Sixpack vor der 40 - Ben Zucker did it!

Was treibt der Nordbengel sonst noch so? Sport! Ben hat eine krasse Bodytransformation hinter sich, die Plauze weg und das Sixpack antrainiert. Bei ON MAI WAY lässt er es allerdings etwas ruhiger angehen. Wie reagiert Vanessa? Findet es heraus in der neuen Folge ON MAI WAY!