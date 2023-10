ADHS, na und?! How2Shirli ist super erfolgreich, ein echtes Energiebündel und dazu noch eine richtig coole Socke! Vanessa Mai checkt ab, ob Shirli wirklich NICHTS peinlich ist.

How2Shirli – preisgekrönter YouTube Star

2022 war ihr Jahr und der YouTube-Star wurde mit Preisen überhäuft. Über 2,7 Millionen Follower auf TikTok und dazu ist Shirli in der Top Ten der deutschen YouTube-Creator*innen – und das alles in 2 Jahren?! Respekt, Bromato! So nennt sie ihre Fans – eine Mischung aus Bro und Tomato.

Shirli: ADHS Diagnose ändert alles

Aufgewachsen mit sieben Geschwistern, wird die Queen of Entertainment schwach bei schönen Augen. Gerne lacht das Skater-Girl täglich Tränen über ihre eigenen schlechten Jokes. Immer am Quatsch-Machen, hat sie zu ihrem Koffer ein ganz besonderes Verhältnis (psst: Er besitzt ein GPS-Gerät). Ihr Weg war nicht immer leicht, vor allem in der Schule – bis sie gemerkt hat, dass ADHS ihre Superpower ist und sich alles komplett verändert! Aber hört einfach selbst rein in den Podcast zur Laufbandshow mit Vanessa Mai!