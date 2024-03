Schon 2x im "Playboy": So wurde GZSZ-Star Iris Mareike Steen vom Mädchen zur Frau I ON MAI WAY

Millionen kennen Iris Mareike Steen als Frau Doktor Lilly Seefeld bei GZSZ! Die Schauspielerin steht mit Ladies-Schwarm Timur Ülker vor der Kamera und ist in Wirklichkeit natürlich keine Ärztin (ihre Macke: Krankheiten googeln). Zweimal ist sie auf dem Cover des "Playboy" gelandet – auf dem Laufband verrät sie, wie es dazu gekommen ist! Egal, ob bei "Let’s Dance", "Promi Dinner" oder "Shopping Queen": Frohnatur Iris hat immer die beste Laune und ist direkt am Start! Aber: Wie tickt Iris privat? Vanessa Mai hat 1000 Fragen: Auf welchen Promi steht sie? Und gibt es ihren Ehemann Kevin eigentlich wirklich? Was viele auch nicht wissen: Iris singt! Als Kind schon macht sie viel Musik und schreibt mit ihrer Mama gemeinsam Songs. Doch dann stirbt ihre Mutter kurz vor dem Album-Release! Mit “Grau wird bunt” schlägt die talentierte Sängerin ernste Töne an, als Liebesbeweis an ihre verstorbene Mutter. Aber Iris bleibt positiv!