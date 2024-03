Paola Maria: Schluss mit YouTube? (+ krasse Ansage an Ex Sascha) I ON MAI WAY

Paola Maria ist: Beauty-Ikone, Business-Woman und Zweifach-Mama! Millionen folgen ihr auf YouTube, um lustige Videos aus ihrem Leben und Beauty-Content zu sehen – doch: damit ist jetzt Schluss. Seit ihrer Trennung von ihrem Ex und Youtuber Sascha Koslowski (DieAussenseiter) sind düstere Wolken über Paolas Beautywelt aufgezogen. Sie hat einen neuen Freund, doch mit der Bekanntmachung der frischen Beziehung gibt es viel Hate und es kursieren Schlagzeilen über Fremdgeh-Gerüchte. Vanessa Mai will’s wissen: Wie geht die junge Mutter mit dem Hate um? Wie wirkt sich Paolas eigene Kindheit, die durch Gewalterfahrungen von ihrem Vater geprägt war, auf ihr heutiges Familienleben aus? Paola packt aus: über Druck in der Beautywelt, einen Alltag OHNE Make-Up und perfekten Hairstyle und ihr Leben als Vollblut-Mama. So viel Deep Talk bei ON MAI WAY mit einer Frau, die definitiv mehr ist als die “kleine süße Gelddruckmaschine”, für die sie lange gehalten wurde!