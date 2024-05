Arktis, Dschungel, Laufband: Otto Bulletproof im Survival-Check I ON MAI WAY

Otto Bulletproof: Survival Touren und Outdoor Challenges

Otto Bulletproof steht auf Herausforderungen und Abenteuer. Auf YouTube verfolgen Millionen Follower seine Survival Touren und Outdoor-Challenges. Dabei geht es vor allem um eins: Das Überleben unter sämtlichen klimatischen Bedingungen und in verschiedenen Extremsituationen. Zum Beispiel: durch die Arktis mit Sascha Hellinger, 300km in 30 Tagen zu Fuß durch Kanada mit Fabio Schäfer, sich neben Knossi und Starletnova in Panama bei 7 vs. Wild durchschlagen. Der Ex-Bundeswehr-Berufssoldat hat dabei einige Überlebensstrategien auf Lager. Feuer machen mit einem Tampon? Kein Problem für den erfahrenen Outdoor-Camper.

Fakt ist: Über Survival Experte Ottogerd Karasch lässt sich ein ganzes dickes Buch füllen – Aber wie tickt der YouTube-Star privat? Was hat er im Krieg erlebt? Und wie fühlt es sich an, seine Komfortzone zu verlassen?

Seid gespannt, welche privaten Secrets Vanessa Mai Mr. Bulletproof auf dem Laufband entlocken wird. Also, los geht’s mit einem speziellen Survival Training für Otto!