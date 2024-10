In Stuttgart-Ost treffen wir zufällig auf Genia und Michael. Sie strahlen eine große Lebensfreude aus. Heute lebt das Ehepaar nach Genias Krebserkrankung „neu“ ...

6 Monate Chemo: Wir konnten uns nicht vorstellen, was Chemo mit einem Körper macht. Deswegen haben wir jetzt erst wieder anfangen, neu zu leben.

Zufallsbegegnung in Stuttgart

Wir sind im Stuttgarter Osten unterwegs: Das Wetter ist kühl und etwas nass. Viele Menschen laufen mit angespannten Gesichtern an uns vorbei. Nur zwei nicht, sie scheinen regelrecht zu strahlen. Wir sprechen sie an und verstehen sofort, was sie so glücklich macht. „Wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam auf den Markt gehen können. Was für andere alltäglich ist, ist für uns jetzt nach der Chemo etwas Besonderes”, erzählen uns Michael und Genia. Genia erkrankt im vergangenen Jahr an Krebs. Ihr gemeinsames Leben steht erst mal auf Stopp: „Wir haben die letzten 6 Monate alles drauf konzentriert und jetzt rappelt es sich gerade wieder zusammen”, sagt Michael.

Auf dem Tanzparkett fing alles an : So lernt sich das Ehepaar kennen

Die beiden lernen sich vor über 17 Jahren beim Tanzen kennen. Dank eines großen Zufalls, erinnert sich Genia: „Das war ganz aufregend. Ich hatte Tanzkurs und mein Partner, mit dem ich da getanzt habe, war erkrankt. Und Michael kam dann an dem Abend als Aushilfe und ...” – „Hab‘ sie erschreckt”, wirft Michel lachend ein. „Nicht erschreckt, aber es war der erste Tanz im argentinischen Tango. Michael reißt mich da an sich und ich: Moment, wir kennen uns ja noch gar nicht!” Mittlerweile sind Michael und Genia verheiratet. Auch in der schweren Zeit der Krankheit ist er immer an ihrer Seite: „Mein Mann hat mir Halt gegeben. Er hat mich gut betreut und jeden Tag im Krankenhaus besucht. An zweiter Stelle war es mein Glaube. Ich habe viel gebetet und ich wusste auch, dass Freunde für mich beten. Das hat mir sehr geholfen.”

Nach Krebsdiagnose: Michael und Genia freuen sich auf den Urlaub

Heute freuen sie sich auf die kleinen und großen Dinge, die vor ihnen liegen: „Eine Sache ist mit Sicherheit, dass wir jetzt das erste Mal wieder seit 1,5 Jahren Urlaub machen können”, sagt Michael. Genia ergänzt: „Und dann als großes Ziel natürlich wieder der gemeinsame Tanz.” Das werdet ihr schaffen, Michael und Genia! Wir wünschen euch alles Gute! Danke für eure Zeit.