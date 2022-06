Weltmeisterin im Schreibmaschine schreiben

per Mail teilen

Keiner tippt schneller: Die 97-jährige Lore aus Stuttgart hat mehrere Weltmeisterschaftstitel im Schreibmaschine schreiben gewonnen.

"Die Reisen zu den Weltmeisterschaften waren schon immer etwas Besonderes – ich durfte ja in den tollsten Hotels wohnen. Das behalte ich schon in Erinnerung."

Vierfache Weltmeisterin

In den fünfziger Jahren war sie eine Berühmtheit: Lore hatte die schnellsten Finger der Welt. Keine tippte so schnell wie sie. Mit über 16.000 Anschlägen in 30 Minuten gewann sie 1955 ihren ersten Weltmeistertitel im Schnellschreiben auf der mechanischen Schreibmaschine. Insgesamt ist sie vier Mal Weltmeisterin im Schnellschreiben geworden. 1959 gewann sie dazu auch im Sicherheitsschreiben: Das Schreiben ohne Fehler.

Bescheiden geblieben

Heute ist Lore 97 und lebt in Stuttgart. Sie ist trotz der vielen Titel bescheiden geblieben, hat immer als Sekretärin ihr Geld verdient. Dazu unterrichtete sie Maschineschreiben und Stenografie an einer Berufsfachschule - mit einem Computer hat sie sich nie beschäftigt.