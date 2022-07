1 Jahr im Mutterglück – Nadine ist kleinwüchsig und endlich Mama

Seit einem Jahr sind Nadine aus Backnang und ihr Mann Micha Eltern von Jonnes. Nadine und Micha sind kleinwüchsig und trotz mancher Herausforderungen genießen sie ihr Familienleben mit Kind in vollen Zügen.

"Jonnes ist ein sehr glückliches und zufriedenes Baby. Natürlich gibt es auch Phasen, in denen er nicht so happy ist. Aber uns geht es echt gut."

Vor etwa einem Jahr hat Nadine hier auf dem Kanal die Geschichte von ihrem Kinderwunsch erzählt.

„Mein Ziel war es nicht, groß Karriere zu machen. Ich wollte eine Familie haben, ich wollte Mutter werden.“ Sie hat lange auf ihr Wunschkind warten müssen – drei Kinder hat sie während der Schwangerschaft verloren. Nadine erklärt: Da ihr Mann Micha auch kleinwüchsig ist, besteht zu 25 % die Chance, dass der Kleinwuchs doppelt vererbt wird. Das Baby ist dann nicht lebensfähig. Durch eine künstliche Befruchtung wurde das bei Jonnes ausgeschlossen.

Mutterglück

Und es hat funktioniert: Vor einem Jahr darf Nadine ihren gesunden Sohn endlich in ihren Armen halten und sie ist umso glücklicher: „Es überkommt einen so viel Liebe – man kann es schwierig beschreiben. Man will das Baby am liebsten auffressen. Darauf haben wir vier Jahre hingearbeitet. Das wollte ich schon immer haben. Wir haben ein Traumbaby bekommen. Das ist perfekt.” Gerade weil Nadine und Micha so lange warten mussten, bis sie ein gesundes Kind mit nach Hause nehmen durften, erklärt Nadine, sind sie besonders dankbar und genießen die Familienzeit umso mehr.

Lebendige Erinnerung an Sternenkinder

Nadine sagt, sie sei vor Jonnes schon Mama gewesen – sie feiere auch die Geburtstage ihrer drei Sternenkinder. „Mir ist wichtig, sie in Erinnerung zu behalten. Doch das, was Mama-Sein ausmacht: Die zu sein, die das Kind trösten kann, das konnte ich bisher nicht sein. Und jetzt kommt das Baby zu mir und möchte von mir beruhigt werden.”

Baby Nummer 2 in Planung

Genau das macht Nadine so glücklich, dass sie schon weiterdenkt: „Ich glaube, man wächst einfach mit seinen Herausforderungen. Und dann wird ein zweites Kind, genauso wie bei allen Familien, noch mal eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass wir das schon gut meistern. Und dass wir genügend Liebe haben, um noch ein zweites, zufriedenes Baby zu bekommen.”