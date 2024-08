Die ESA wagt ein nie dagewesenes Doppelmanöver: Ihre Sonde "Juice" fliegt jetzt dicht an Mond und Erde vorbei, um so schrittweise auf die richtige Flugbahn in Richtung Jupiter zu gelangen.

Die Sonde "Juice" fliegt den Riesenplaneten Jupiter auf einem verschlungenen Weg an. Er führt sie jetzt kurz nacheinander in geringem Abstand an Mond und Erde vorbei. ESA-Verantwortliche vergleichen das Manöver mit einer Hochgeschwindigkeitsfahrt durch eine sehr enge Gasse. Gesteuert wird die Sonde aus Darmstadt. An Bord hat sie einige Messinstrumente aus Deutschland. Sie wurden zum Teil in Immenstaad am Bodensee entwickelt.

Weltpremiere mit Risiko

Ein solcher Mond-Erde-Vorbeiflug wurde bislang nie gewagt, weil ein Raumfahrzeug bei ungenauem Anflug von den Anziehungskräften der beiden Himmelskörper unkontrolliert ins All geschleudert werden kann. Die ESA ist sich aber sicher, den Anflug von "Juice" so exakt und fein steuern zu können, dass das Manöver erfolgreich sein wird.

Im April 2023 startete die "Juice"-Sonde an Bord einer Ariane-5-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou ins All. Jetzt fliegt sie noch einmal an Mond und Erde vorbei. dpa Bildfunk Stephane Corvaja

Einzigartiges Manöver spart Treibstoff

Der Lohn für das Risiko: "Juice" könnte im Anschluss durch weitere Vorbeiflüge an der Erde und der Venus so viel Schwung holen, dass die Sonde den Jupiter sehr spritsparsam erreicht.

Ein schneller Direktflug zum Jupiter würde 60 Tonnen Treibstoff erfordern – das zehnfache des Eigengewichts der Sonde. Dabei noch nicht eingerechnet wäre weiterer Treibstoff, um bei der schnellen Ankunft am Jupiter auch Abbremsen zu können. Um dagegen spritsparsam zu fliegen und am Ende der Reise sanft in eine Umlaufbahn einzuschwenken, lässt sie sich von den Anziehungskräften von Mond, Erde und Venus abbremsen und beschleunigen.

Ablauf der "Juice"-Mission. Mehr als ein Jahr nach ihrem Start fliegt sie jetzt wieder an Mond und Erde vorbei. In knapp sieben Jahren soll sie den Jupiter erreichen. dpa Bildfunk dpa-infografik GmbH (A. Brühl; Redaktion: B. Schaller/S. Szameitat)

"Juice" soll Monde des Jupiters untersuchen

Nach insgesamt acht Jahren Flug soll die Sonde im Jahr 2031 am Jupiter ankommen. Dort soll sie Kallisto, Ganymed und Europa untersuchen - die großen Eismonde des Jupiters.

Die "Juice"-Sonde der ESA soll drei Eismonde des Jupiters untersuchen. IMAGO Science Photo Library

Es gibt Hinweise darauf, dass sich auf diesen Monden unter viele Kilometer dickem Eis sehr wasserreiche Ozeane verbergen. Durch die Hitze aus dem Inneren der Monde könnte es unter der Eisschicht verborgene, heiße Quellen geben, wie sie auch am tiefen Meeresgrund der Erde zu finden sind. Das sind die sogenannten "Black Smoker", hydrothermale Quellen, an denen sich sogar einst das erste Leben auf der Erde entwickelt haben könnte.

Könnte es also auch auf Ganymed, Europa oder Kallisto Leben geben? Das wird über die Monde angenommen:

Europa Alle drei Eismonde gehören zu den sogenannten Galileischen Monden. Sie wurden vor mehr als 400 Jahren erstmals von Galileo Galilei beschrieben. Europa ist nach Io der zweitinnerste Mond des Jupiters. Von der NASA wurden dort bereits dampfende Geysire entdeckt. IMAGO ZUMA Wire Unter der Eisschicht soll Europa einen hundert Kilometer tiefen Ozean aus flüssigem Salzwasser aufweisen. Der Ozean könnte doppelt so viel Wasser enthalten wie alle Meere der Erde zusammen genommen. Juice wird Europa nur 2 Mal umkreisen, da dieser Mond von allen Eismonden die aggressivste Strahlungsumgebung hat. Ein weiterer Grund: Neben Juice macht sich auch die NASA-Sonde Europa Clipper auf den Weg zum Jupiter. Die Mission soll 2024 starten. Somit wird auch Europa besser erforscht werden. Und es gibt eine weitere Gemeinsamkeit der Missionen: Europa Clipper wird die gleichen Solarzellen und -Panele wie Juice verwenden, ein Erfolg für die europäische Raumfahrt.

Kallisto Für Kallisto werden rund 200 Kilometer tiefes Eis und darunter ein 10 Kilometer tiefer Ozean angenommen. Er ist der drittgrößte Mond des gesamten Sonnensystems. Nur Titan, der den Saturn umkreist, und Ganymed sind größer. An Kallisto wird die Juice-Sone insgesamt 21 Mal und damit am häufigsten vorbeifliegen. Als Hauptziel gibt die ESA an, Einblicke in die Umgebung des frühen Jupiters zu erhalten. Denn: Die stark verkraterte Oberfläche des Kallisto ist die älteste im Sonnensystem.

Ganymed Ganymed ist das primäre Ziel der Mission. Der Planet könnte abwechselnd Eis und Salzwasserschichten besitzen – und das bis in 800 Kilometer Tiefe. Er ist der einzige Mond im Jupiter-System, der sein eigenes Magnetfeld erzeugt. Die ESA-Mission endet am Ganymed. Die Juice-Sonde wird als als erstes menschengemachtes Raumfahrtgerät überhaupt in die Mond-Umlaufbahn eines anderen Planeten als der Erde einschwenken. Sie wird ab 2034 Ganymed umkreisen, insgesamt 12 Mal, und dort schließlich auch ihre Mission im Jahr 2035 mit einem Absturz auf die Eisoberfläche des Mondes beenden.

Viele Messgeräte in Deutschland entwickelt

Bislang kann vieles über die Monde nur vermutet werden. Die zehn Messinstrumente, mit denen Juice ausgestattet ist, sollen nun für mehr Gewissheit sorgen. Einige davon wurden sogar in Deutschland entwickelt. So zum Beispiel GALA, ein Höhenmesser, der mit Laserinfrarotlicht die Oberfläche von Ganymed abtasten wird und so herausfinden kann, ob Ganymed einen Ozean hat.

Die "Juice"-Sonde der ESA trägt unter anderem Messinstrumente zum Erfassen von Partikel, Magnetfelder und Radiowellen an Bord. Sie soll die Eismonde des Jupiters untersuchen. dpa Bildfunk dpa-infografik GmbH (A. Brühl; Redaktion: B. Schaller/S. Szameitat)

Wenn die Mission erfolgreich ist, könnten die Erkenntnisse auf die Erforschung von Exo-Planetensystemen übertragen werden. Und auch die Frage, ob es dort Ozeane gibt, sollte klarer beantwortet werden können – und gegebenenfalls die Forschung nach außerirdischem Leben vorantreiben. Denn wenn die Monde Ozeane haben, könnten im warmen Wasser Lebensformen existieren.