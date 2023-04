ESA-Mission: „Juice“ soll Jupiter erforschen

per Mail teilen

Am 13. April startet die „Juice“-Sonde ihren Flug zum Jupiter. Erforscht werden sollen vor allem die drei Eismonde Ganymed, Europa und Kallisto.

JUICE – Das steht für den Jupiter Icy Moons Explorer der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). An Bord einer Ariane 5-Rakete wird die hochmoderne Sonde vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana am 13. April ins Weltall starten.

Eismonde sollen erkundet werden

Der Jupiter ist ein besonderer Planet: Er ist der größte des Sonnensystems. Die Erde würde problemlos 1.300 mal in den Planeten hineinpassen. Und: er bildet das Zentrum eines „Beinahe-Sonnensystems“. Umkreist wird er zwar nicht wie die Sonne von Planeten, aber von 95 Monden. Die größten sind ähnlich groß und sogar größer als der Planet Merkur.

Das Sonnensystem „Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel.“ Merkur – Venus – Erde – Mars – Jupiter – Saturn – Uranus – Neptun: Das sind die acht Planeten des Sonnensystems. Das Sonnensystem ist bereits vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden. Audio herunterladen ( | MP3) Die Anziehungskraft der Sonne sorgt dafür, dass sich alle Planeten auf festen Umlaufbahnen bewegen. Sie alle kreisen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten um die Sonne, die Erde benötigt 365 Tage. Die Planeten, die der Sonne am nächsten sind, bewegen sich schneller um die Sonne, als die Planeten, die weiter von der Sonne entfernt sind. Zusätzlich drehen sich alle Planeten um ihre eigene Achse. Die Erde braucht dafür 24 Stunden. Jupiter benötigt nur 9,8 Stunden und der Planet Venus ganze 234 Tage.

Doch weil der Jupiter keine Sonne ist, wärmt er seine Monde nicht von außen. Die Oberflächentemperaturen liegen bei etwa Minus 150 Grad Celsius. Viele der Monde sind deshalb mit einer Eisschicht überzogen. Die drei größten Eismonde sind Ganymed, Europa und Kallisto. Und die sind auch das Ziel der Juice-Mission: Unter ihrer Eisschicht könnten lebensfreundliche Ozeane verborgen liegen. Denn der Jupiter wärmt seine Monde von innen, erklärt Uwe Gradwohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.

Sein Schwerefeld knetet die großen Monde durch. Walkt sie durch, wie einen halbplatten Autoreifen beim Fahren. So ein gewalkter Autoreifen der wird warm. Ein gewalkter Mond auch.

Erst nach über sieben Jahren wird Juice den Jupiter erreichen und den Planeten und seine Umgebung dann für weitere dreieinhalb Jahre erkunden. ESA, ATG Medialab

Lebensformen könnten im warmem Wasser existieren

Die Gezeitenkräfte des Jupiter beeinflussen Eis, Wasser und Gestein seiner Monde. Nähern sich die Monde dem Planeten auf ihrer Umlaufbahn an, verformen sie sich elliptisch. Entfernen sie sich, werden sie wieder kugelförmiger. Diese Bewegungen erzeugen Wärme.

Durch die Hitze aus dem Inneren der Monde könnte es unter der Eisschicht verborgen heiße Quellen geben, wie sie auch am tiefen Meeresgrund der Erde zu finden sind. Das sind die sogenannten Black Smoker, an denen sich sogar einst das erste Leben auf der Erde entwickelt haben könnte, erläutert Gradwohl. Könnte es also auch auf Ganymed, Europa oder Kallisto Leben geben?

Das wird über die Planeten angenommen:

Europa Alle drei Eismonde gehören zu den sogenannten Galileischen Monden. Sie wurden vor mehr als 400 Jahren erstmals von Galileo Galilei beschrieben. Europa ist nach Io der zweitinnerste Mond des Jupiters. Von der NASA wurden dort bereits dampfende Geysire entdeckt. IMAGO ZUMA Wire Unter der Eisschicht soll Europa einen hundert Kilometer tiefen Ozean aus flüssigem Salzwasser aufweisen. Der Ozean könnte doppelt so viel Wasser enthalten wie alle Meere der Erde zusammen genommen. Juice wird Europa nur 2 Mal umkreisen, da dieser Mond von allen Eismonden die aggressivste Strahlungsumgebung hat. Ein weiterer Grund: Neben Juice macht sich auch die NASA-Sonde Europa Clipper auf den Weg zum Jupiter. Die Mission soll 2024 starten. Somit wird auch Europa besser erforscht werden. Und es gibt eine weitere Gemeinsamkeit der Missionen: Europa Clipper wird die gleichen Solarzellen und -Panele wie Juice verwenden, ein Erfolg für die europäische Raumfahrt.

Kallisto Für Kallisto werden rund 200 Kilometer tiefes Eis und darunter ein 10 Kilometer tiefer Ozean angenommen. Er ist der drittgrößte Mond des gesamten Sonnensystems. Nur Titan, der den Saturn umkreist, und Ganymed sind größer. An Kallisto wird die Juice-Sone insgesamt 21 Mal und damit am häufigsten vorbeifliegen. Als Hauptziel gibt die ESA an, Einblicke in die Umgebung des frühen Jupiters zu erhalten. Denn: Die stark verkraterte Oberfläche des Kallisto ist die älteste im Sonnensystem.

Ganymed Ganymed ist das primäre Ziel der Mission. Der Planet könnte könnte abwechselnd Eis und Salzwasserschichten besitzen – und das bis in 800 Kilometer Tiefe. Er ist der einzige Mond im Jupiter-System, der sein eigenes Magnetfeld erzeugt. Die ESA-Mission endet am Ganymed. Die Juice-Sonde wird als als erstes menschengemachtes Raumfahrtgerät überhaupt in die Mond-Umlaufbahn eines anderen Planeten als der Erde einschwenken. Sie wird ab 2034 Ganymed umkreisen, insgesamt 12 Mal, und dort schließlich auch ihre Mission im Jahr 2035 mit einem Absturz auf die Eisoberfläche des Mondes beenden.

Die Juice-Sonde hat zwei 2 Solarpaneele mit einer Gesamtfläche 85 m². Das ist etwas größer als ein Badmintonfeld. ESA, ATG Medialab

Wissenschaftliche Instrumente mit deutscher Beteiligung entwickelt

Bislang kann vieles über die Monde nur vermutet werden. Die Messinstrumente, mit denen Juice ausgestattet ist, sollen nun für mehr Gewissheit sorgen. Und einige davon wurden sogar in Deutschland entwickelt. So zum Beispiel GALA. Das ist die Abkürzung für Ganymed Laser Altimeter, ein Höhenmesser, der mit Laserinfrarotlicht die Oberfläche von Ganymed abtasten wird. Das Messinstrument wurde unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) gebaut.

GALA könnte entscheidende Hinweise darauf liefern, ob Ganymed einen Ozean hat. Denn dann sollte es auch Ebbe und Flut geben. Hat Ganymed Ozeane, sollte sich seine Eiskruste ganymedtäglich um sieben Meter heben und senken. Hat Ganymed keinen Ozean unterm Eis, sollte dieser Tidenhub keine nur 10 Zentimeter betragen, beschreibt Uwe Gradwohl. Dieser Unterschied sei mit GALA gut messbar.

Die Juice-Sonde wird ab 2034 Ganymed umkreisen und dort schließlich ihre Mission im Jahr 2035 mit einem Absturz auf die Eisoberfläche des Mondes beenden. ESA, ATG Medialab

Auch das Submillimeter Wave Instrument, die Teilchenspektrometer Particle Environment Package, das Jupiter Magnetometer J-MAG, das Radar-Instrument Radar for Icy Moons Exploration und der Radiosondierer 3GM sowie das Kamerasystem JANUS wurden mit deutscher Beteiligung entwickelt. Insgesamt hat Juice zehn Messinstrumente an Bord.

Von Airbus stammen Entwicklung und Bau des elektrischen Systems der Raumsonde. Die Ingenieure aus Immenstaad am Bodensee haben auch die Versorgung mit Solarenergie entwickelt, außerdem betreuten sie einige der technischen Messinstrumente.

Wenn die Mission erfolgreich ist, könnten die Erkenntnisse auf die Erforschung von Exo-Planetensystemen übertragen werden. Und auch die Frage, ob es dort Ozeane gibt, sollte klarer beantwortet werden können – und gegebenenfalls die Forschung nach außerirdischem Leben vorantreiben. Denn wenn die Monde Ozeane haben, könnten im warmen Wasser Lebensformen existieren.