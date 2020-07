per Mail teilen

Fast fünfzig Missionen sind seit den sechziger Jahren zum Mars aufgebrochen. Noch nie ist eine zurückgekehrt. Der Flug von Perseverance ist der erste Schritt, das zu ändern.

Alle zwei Jahre zieht es Amerika, Russland, Europa, Japan oder Indien hinaus ins All. Genauer: zum Nachbarn der Erde, dem Mars. Denn alle zwei Jahre stehen beide so günstig im Sonnensystem, dass sich die Reise vom einen zum anderen Planeten in relativ kurzer Zeit und mit relativ wenig Treibstoff realisieren lässt.



Pünktlich um 13.50 Uhr unserer Zeit ist am 30. Juli 2020 die Mission "Mars 2020" von Cape Caneveral im US-Bundesstaat Florida aus gestartet. Im Gepäck der Trägerrakete: Der neue Mars-Rover Perverance . Nicht einmal ein kleineres Erdbeben kurz vor dem Start konnte den Zeitplan durcheinanderbringen.

Ein gutes halbes Jahr ist die Sonde unterwegs, bis sie voraussichtlich am 18. Februar 2021 auf dem 480 Millionen Kilometer entfernten Planeten landen kann. Dort soll vor allem der Frage nachgegangen werden: Gab es jemals Leben auf dem Mars?

Projekt als Test für bemannte Mars-Missionen

Seit den sechziger Jahren hat es fast fünfzig Mars-Missionen gegeben. Doch bislang ist noch nie eine mit Gesteinsproben zur Erde zurückgekehrt. Das soll sich jetzt ändern.



Eine ganz schöne Herausforderung sei das, so eine „Mars Sample Return Mission“, ein völlig neues Konzept – findet Doug McCuistion, der ehemalige Direktor des Mars Explorations Programms der US-Raumfahrtbehörde NASA. Proben vom Mars nehmen und sie zur Erde fliegen – wenn das so kompliziert ist, warum dann ein solches Projekt überhaupt in Angriff nehmen?

Dieser Flug wäre der erste überhaupt, der alle Anforderungen einer bemannten Mission erfüllen würde. Wir landen; wir entnehmen Proben; wir fliegen nach Hause. Sinnvollerweise sollten wir erst lernen, Gestein sicher zurückzubringen, bevor wir ein solches Projekt mit Menschen durchführen. Doug McCuistion, Mars Explorations Programm

Die Mission, die jetzt startet, heißt Mars 2020 und ist die erste von drei Missionen, aus denen die "Mars Sample Return Mission" bestehen soll. Der Rover, der die Reise zum Mars antritt, trägt den Namen Perseverance – Ausdauer. Genau die wird der Rover brauchen. Er wird viele Proben Mars-Gestein entnehmen, die dann später zur Erde transportiert werden sollen.

Rover hat Mars-Helikopter an Bord

Zusammen mit dem Rover fliegt der erste Hubschrauber zum Mars, der "Mars Helicopter". Etwa einen halben Meter hoch, nicht mal zwei Kilogramm schwer. Håvard Grip ist für Flugkontrolle und Aerodynamik des Mars Helicopters zuständig, beim Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Kalifornien. Momentan werde der Mars nur mit Sonden erkundet. Sie umkreisen den Planeten. Auf dem Mars selbst rollen Fahrzeuge umher.



Mit einem Hubschrauber könnten wir uns über den Boden erheben und von weiter oben zielgerichtet die Gegend erkunden. Solche Aussichtspunkte aus der Luft fehlen uns bislang bei der Erforschung. Håvard Grip, Jet Propulsion Laboratory

Das Problem des Helikopters: Er braucht eine Atmosphäre, um zu fliegen. Die Atmosphäre auf dem Mars besteht vor allem aus Kohlendioxid. Ihre Dichte beträgt nur ein bis zwei Prozent der irdischen Atmosphäre, erklärt Grip. Sie ist also sehr dünn. Und je dünner eine Atmosphäre, desto weniger haben die Rotoren eines Hubschraubers zu greifen – und desto schlechter fliegt er. Die geringere Schwerkraft auf dem Mars im Vergleich zur Erde könne diesen Effekt nicht ausgleichen, erläutert Grip.

Einsatz von Hubschrauber als Test

Deswegen soll der erste Mars-Helikopter nur Testflüge absolvieren. Die NASA will sehen, ob das Prinzip funktioniert. Sie will wissen, ob sich Sonden mit Rotoren bei späteren Missionen zu wirklichen Forschungsflügen einsetzen lassen. Niemand wird im Cockpit des Mars-Helikopters sitzen, niemand wird ihn von der Erde aus fernsteuern. Die Software an Bord des Hubschraubers muss blitzschnell das Gelände scannen und entsprechende Flugmanöver einleiten.

Und wie kommt der Hubschrauber auf den Mars?



Der Mars-Helicopter ist zunächst unter dem Rover befestigt, an seinem Bauch. Nach der Landung auf dem Mars und nach der Ankunft im Krater wird der Rover den kleinen Hubschrauber einfach auf die Oberfläche fallenlassen – und zwar an einer Stelle, die wir vorher ausgesucht und als ungefährlich eingestuft haben. Der Rover entfernt sich dann, so dass der Helikopter abheben kann – und dann beginnen seine ersten Erkundungsflüge. Håvard Grip, Jet Propulsion Laboratory

Wenn alles gut geht, sollen Rover und Helikopter im Februar 2021 auf dem Mars landen. Zwischen 2026 und 2028 sollen dann nach Angaben der NASA in weiteren Missionen die Gesteinsproben in die Umlaufbahn des Mars und von dort zur Erde gebracht werden. Geplante Ankunft der Proben auf der Erde: 2031.

Wertvolle Erkenntnisse erhofft

Wenn die Mission erfolgreich verläuft, kann das ein wichtiger Schritt hin zu bemannten Missionen zum Mars sein. Ob sich eine Rückführung von Mars-Gestein wirklich lohnt und was sie gebracht hat, wird sich während der Untersuchungen auf der Erde zeigen. Im besten Fall steht am Ende eine Sensation, nämlich die Erkenntnis, dass es auf zwei Planeten im Sonnensystem Leben gibt – oder zumindest gegeben hat.