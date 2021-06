per Mail teilen

Curevac hat Daten einer Studie an die europäische Arzneimittelbehörde übermittelt, derzufolge das Vakzin nur 47% Wirksamkeit gegen die Covid-19-Erkrankung aufweist. Ist der Impfstoff des Tübinger Unternehmens damit endgültig aus dem Rennen? Eine Einschätzung von Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion.

Wie kommt es zu dieser geringen Wirksamkeit des Curevac-Vakzins?

Curevac muss ja immer wieder Pflichtmitteilungen machen und in dieser letzten hat das Unternehmen eingestehen müssen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes ziemlich gering ist. Die Zwischenanalyse der internationalen Zulassungsstudie hat gezeigt, dass der Curevac-Impfstoff nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung hat.

Das bedeutet, der Impfstoff erfüllt nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien von mindestens 50%, die die WHO festgelegt hat. Das Unternehmen selbst scheint auch von der Schwäche überrascht. Curevac-Chef Haas sagt, er hatte auf "stärkere Ergebnisse" gehofft.

Curevac wollte den Impfstoff besonders gut entwickeln, mit weniger Wirkstoff, dafür preiswerter und sehr robust in Sachen Transport und Temperatur. Deshalb kam das Tübinger Unternehmenerst spät an den Start. Es hat jetzt das Problem, dass der Impfstoff – anders als bei der Entwicklung der Impfstoffe von Biontech, Moderna und Astrazeneca zum Beispiel – schon im klinischen Test auf eine Vielzahl von Varianten des Corona-Virus trifft.

Genauer gesagt bei den rund 40.000 Probandinnen und Probanden aus 10 unterschiedlichen Ländern wurden 134 Covid-Fälle festgestellt, aber mit mindestens 13 verschiedene Virusvarianten. Und die Wirksamkeit des Curevac-Impfstoffes hängt jetzt sehr von den Virusstämmen und auch vom Alter der Teilnehmer ab – sagt das Unternehmen. Daten dazu sind noch nicht publiziert. Insgesamt aber muss man sagen, dass der Curevac-Impfstoff angesichts dieser zahlreichen Virusvarianten leider durchgefallen ist.

Fairerweise muss man sagen: Die bereits zugelassenen Impfstoffe werden auch immer wieder auf die Wirksamkeit gegen die Corona-Virusvarianten getestet – aber eben nur auf die bekanntesten – und auch hier nimmt die Wirksamkeit etwas ab, ist aber immer noch sehr überdurchschnittlich stark vorhanden.

Der Curevac-Impfstoff ist nach einer neuen Studie weniger wirksam als erhofft. Imago imago images/Steinach

Was macht Curevac in der Impfstoffentwicklung anders als andere Unternehmen?

Im Vergleich zu den bereits zugelassenen Corona-Impfstoffen verwendet Curevac eine andere Form der mRNA, die der menschlichen mRNA im Körper näherkommt. Es geht um einen der vier wichtigen Bausteine der RNA – dem Uridin. Biontech und Moderna verwenden für ihren mRNA-Impfstoff eine modifizierte Variante – das Pseudo-Uridin, das in Säugetieren seltener vorkommt.



Es ist aber nicht klar, wie sehr die magere Wirksamkeit nun an der Verwendung der anderen Form von mRNA im Curevac-Impfstoff liegt. Eine große Rolle spielt sicherlich auch, dass der CureVac-Impfstoff und sein Studienprotokoll noch auf das ursprüngliche Virus ausgelegt sind. Das Tübinger Unternehmen hat eben Pech, dass es in seiner wichtigsten Impfstoff-Testphase nun auf zahlreiche Varianten trifft. Das macht die Interpretation der Studiendaten viel schwieriger und wegen der schon vorhandenen Impfstoffen ist die auch Suche nach Probanden auch noch aufwändiger.



Deshalb vertröstet das Unternehmen bereits auf die Entwicklung von weiteren Impfstoffkandidaten der zweiten Generation. Diese Kandidaten sollen mögliche neue Coronavirus-Varianten abfangen und im Idealfall auch noch mit anderen Schutzimpfungen kombiniert werden. Curevac und das Unternehmen GSK planen für Impfstoffkandidaten der zweiten Generation im Herbst 2021 eine klinische Studie zu beginnen.

Vielleicht könnte der Curevac-Impfstoff noch weiter entwickelt werden, damit er auch zuverlässig vor neuen Coroavirus-Mutanten schützt. Imago imago images/Sven Simon

Was heißt das jetzt für den ursprünglichen Curevac-Impfstoff – wird der dann überhaupt weiter entwickelt?

Das Unternehmen sagt, es werde die Studie weiter fortsetzen. Die endgültige Wirksamkeit könne sich noch verändern. Das Data Safety Monitoring Board (DSMB) hat zumindest ein gutes Sicherheitsprofil bestätigt. Eigentlich hatte Curevac die Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA im zweiten Quartal angestrebt. Nach den vielfältigen Verzögerungen und Rückschlägen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Impfstoff jetzt aus den Lieferplanungen von Impfstoff für das laufende Jahr herausgestrichen.

Die EU hat sich übrigens 405 Millionen Dosen des Impfstoffes gesichert. Möglicherweise kommt der Curevac-Impfstoff dann im kommenden Jahr für die Auffrischungsimpfungen an den Start. Außerdem will Curevac ja auch die Impfstoffherstellung mit einem mRNA Drucker revolutionieren. mRNA-Vakzine sollen damit direkt dort hergestellt werden, wo sie gebraucht werden. Möglicherweise ist das Tübinger Unternehmen doch noch für positive Überraschungen gut.