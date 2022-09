Woher stammt der Name Buhmann?

per Mail teilen

Der Bauer im Norden ist der Buhmann

Ja, man wundert sich natürlich über den Namen Buhmann. Er hat aber überhaupt nichts mit einem Mann, der ausgebuht wird, also mit dem Schimpfwort, zu tun, sondern Buhmann ist das älteste Wort für den Bauern. Der hieß nicht Bauer, sondern Buwman: Der Mann, der das Feld "gebuwen", also bebaut hat. Und dieses Wort ist dann in Süddeutschland zu Baumann geworden.

Im Süden wird oft ein Baumann draus

Wir haben ja heute noch eine Unmenge an Leuten, die den Namen Baumann tragen, während es in Norddeutschland und in den südlichsten Regionen von Süddeutschland ein "u" geblieben ist.

Buhmann gibt es also sehr häufig in Norddeutschland, das ist der Bauer. Es ist auch durchaus möglich, dass in Tirol der eine oder andere Buhmann lebte und dann nach Norddeutschland gegangen ist.