Wie verhalte ich mich im Revier eines Hundes?

Revier des Hundes respektieren

Hunde sind revierbezogen und verteidigen diesen Bereich stärker als andere Bereiche. Wenn der Besitzer den Hund nicht zu sich rufen kann oder der Hund nicht auf ihn hört und auf Sie zu läuft, dann würde ich nicht weitergehen.

Hund nicht mit Blicken fixieren, nicht beachten und langsam zurückziehen

Sie sollten einen Hund, den Sie nicht kennen, auch nicht mit Blicken fixieren; das könnte er als Drohung verstehen.

Am besten ist es, sich mit etwas anderem zu beschäftigen – zum Beispiel in der Tasche kramen und den Hund dabei gar nicht beachten. So können Sie langsam zurückgehen und das Revier des Hundes verlassen.