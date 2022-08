Wie verhalte ich mich streunenden Hunden gegenüber?

per Mail teilen

Diese Hunde haben andere Verhaltensweisen als die Hunde, die mit uns Menschen leben. Die Streuner leben untereinander, haben wesentlich weniger Kontakt zu Menschen. Sie arbeiten zusammen und sind in der Gruppe sicher nicht ganz ungefährlich.

Allerdings würde ich nicht davon ausgehen, dass diese Hunde auf Streit aus sind. Sie haben sich sehr an ihr halbverwildertes Leben angepasst und handeln daher eher zielorientiert. Deshalb haben sie in Bezug auf Menschen evtl. sogar eher positive Absichten und hoffen, an Futter zu gelangen.

Ich würde versuchen, mich möglichst normal und angstfrei den Hunden gegenüber zu verhalten. Nicht ängstlich umdrehen oder überhaupt ein verändertes Verhalten diesen Hunden gegenüber zeigen. Das könnte vielmehr dazu beitragen, sie in eine angriffslustige Stimmung zu versetzen.