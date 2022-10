Wie besiedeln Libellen einen Teich innerhalb kürzester Zeit?

per Mail teilen

Libellen: gute Flieger mit sehr guten Augen

Libellen haben hervorragende Augen. Die Augen sind so groß, dass man vom eigentlichen Kopf gar nicht viel erkennen kann; es sind viele einzelne Augen.

Außerdem sind die Libellen sehr gute Flieger, sodass sie regelmäßig weite Strecken abdecken können. Die Weibchen sind immer auf der Suche nach geeigneten Ablageflächen für die Eier; sie können die Spiegelung der Wasseroberfläche erkennen.

Es kam schon vor, dass Libellen von großen Planen, die irgendwo lagen, in die Irre geleitet wurden, da sie dachten, dass das Wasseroberflächen seien. Sie können sich also an der Spiegelung der Wasseroberfläche orientieren.

Naturnaher Garten lockt Libellen an

Viele Libellen legen ihre Eier auch nicht einfach so im Wasser ab, sondern an Wasserpflanzen, die sich dort befinden. Dass sich Libellen so schnell wieder im Garten einfinden, spricht für einen naturnahen Garten mit vielen Pflanzen und wenig Goldfischen im Teich.