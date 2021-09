per Mail teilen

Diese Frage ist nicht so schwer zu beantworten; manchmal kommt man sogar selbst drauf. Sie wissen, dass die Pest der "Schwarze Tod" genannt wurde. Und "warten, bis er schwarz wird" ist eine Umschreibung des nicht schönen Färbens einer Leiche. Das heißt also eigentlich: "Da kannst du warten, bis du gestorben bist" und geht zurück auf die gerade bei der Pest, beim "Schwarzen Tod" so deutliche Leichenfärbung.