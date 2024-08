Minne, Pest und Hexenjagd? – Neue Sicht aufs Mittelalter

Ich würde schon auch sagen, dass in Sachen Lebensformen die Moderne mit einem Verlust an Vielfalt einhergeht. Wir haben uns zunehmend konzentriert auf Familie und seit dem 20. Jahrhundert auch diese Blutsbande, genetisch verwandte Familien. Genetik spielte vor Darwin ja nicht so eine große Rolle. Welche Kinder genetisch meine eigenen waren und welche nicht, das war bedeutungslos in einer Zeit, in der es keine Vaterschaftstests gab.