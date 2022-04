"Jemandem Rotz an die Backe schmieren" – Was bedeutet das?

Schmeichler und Schleimer sind schmierig und unangenehm

Den Schmeichler, der einem zu etwas überreden möchte, verbinden wir schon seit langer Zeit mit einem Schleimer. Er macht viele süßliche, nette, freundliche, umgarnende Worte, sodass ihm erstens das Seifige des Gesprächs und zweitens der Schleim in den Mundwinkeln steht. Er ist einer, der sehr unangenehm ist.

Derb und deutlich: Rotz aus Nase und Hals

Im schönen, derben Dialekt wird das auf die Spitze getrieben, indem man das Schleimen wörtlich nimmt und sagt: "Ja, was ist denn der Schleim? Rotz!" – Also das, was in der Nase ist, oder das, was im Hals ist. Da kennt man ja keine Grenzen im Dialekt. Es klingt auch nicht so schlimm und kann in entsprechendem Ton sogar nett und lustig sein.