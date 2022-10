Gibt es eine ideale Geburtsposition?

Aufrechte Haltung ist vorteilhaft

Nein. Entscheidend ist, dass die Schwangere sich gut fühlt. Das kann morgens anders sein als abends.

Die Schwangere muss sich bewegen können. Ideal ist es, nicht in der Rückenlage zu sein. In der Eröffungsperiode, also bis sich der Muttermund öffnet, ist eine aufrechte Position gut – laufen, sitzen, zur Entspannung auch in der Badewanne. Wichtig ist, was der Schwangeren gut tut.