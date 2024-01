per Mail teilen

Jörg Lange ist SWR3 Musikredakteur und Dozent für Popmusikgeschichte. Die Sendung ‚SWF3 Popshop’ (Ende der 80er Jahre) und die Rock- und Pop-Nachwuchsarbeit der ‚SWR3 Rookies’ waren langjährige Arbeitsschwerpunkte. Als Musikchef für ‚SWR1 – Der Abend‘ betreute Jörg Lange von April 2005 bis Jan 2011 redaktionell u.a. die Sendung ‚SWR1 Kopfhörer‘. Mit einem freien Lehrauftrag dozierte er von 1998 – 2001 zum Thema Pop-Rock-Journalismus beim ‚Lernradio’ der Musikhochschule Karlsruhe. Als Autor produzierte Jörg Lange im Frühjahr 2009 für das SWR Fernsehen die Sendung ‚Digital und handgemacht – Rockgeschichte von 1985-2008’. Mitarbeit an der 8-CD-Box „Popmusik in Deutschland 1950 bis 2010“ vom Deutschen Musikrat, Redaktion der SWR3 CD „Made In Germany“ (2012). Jörg Lange ist seit Gründung der Popakademie Baden-Württemberg im Jahre 2003 Dozent für Popmusikgeschichte.