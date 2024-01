Prof. Dr. Ernst Pernicka, Archäologe an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters. Seine Forschungsgebiete sind insbesondere die Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden in der Archäologie sowie die Entstehung und Verbreitung der Metallurgie in der ALTEN Welt. Pernicka ist beteiligt an den Forschungen zur Himmelsscheibe von Nebra sowie den Grabungen in Troja. 2006 wurde er Grabungsleiter der Troja-Ausgrabungen und konnte in dieser Funktion viele neue Erkenntnisse über die legendäre Stadt zutage fördern.

Ernst Pernicka SWR