Dr. Turner ist Verhaltensbiologe, Privatdozent an der Uni Zürich und hat daneben an der Azabu-Universität in Japaneine Professur für tiergestützte Therapie. Turner erforscht insbesondere die Beziehung des Menschen zur Hauskatze. Er schrieb mehrere populärwissenschaftliche Bücher über Katzen und gründete 1991 ein Institut für angewandte Ethologie und Tierpsychologie, das u. a. tierpsychologische Beratung anbietet.