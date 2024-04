per Mail teilen

Claus Kreß ist Jurist und Straf- und Völkerrechtslehrer. Seit 2004 leitet er das Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht und hat den Lehrstuhls für deutsches und internationales Strafrecht an der Uni Köln. Außerdem ist er seit 2012 Direktor des dort neu gegründeten "Institute for International Peace and Security Law".