Christoph Ulrich Michael Antweiler (geb. 1956 in Moers) ist ein deutscher Ethnologe.Seit April 2008 leitet er die Abteilung für Südostasienwissenschaft am Institut für Orient- und Asienwissenschaften der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Antweiler fungierte ab 1997 als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie e. V. und war von 1998 bis 2008 stellvertretender Vorsitzender des Zentrums für Ostasien-Pazifik-Studien der Universität Trier. Er ist Mitglied des Beirates der Giordano Bruno Stiftung. Christoph Antweiler interessiert insbesondere die Frage, was uns Menschen über die Kulturen hinweg verbindet. Daher lautet auch der Titel eines seiner Bücher: Heimat Mensch - Was uns alle verbindet.

Christoph Antweiler SWR