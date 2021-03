Prof. Carsten Watzl ist Immunologe und leitet den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund.

Zuvor war er in Heidelberg. Dort hat er Biologie studiert und am Deutschen Krebsforschungszentrum promoviert. Nach mehr als 3 Jahren Forschungsaufenthalt in den USA hat er dann an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg habilitiert.

Prof. Watzl ist der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. In "Watzl Weekly" informiert er regelmäßig mit Updates rund um die Corona-Schutzimpfung auf Youtube, Instagram und Facebook zusammen mit dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe DBfK.