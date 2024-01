Bernhard Schlag

Wenn man am Morgen spinnen musste, war man von Beruf Spinner oder Spinnerin. Damit konnte man nur wenig Geld verdienen. Man hatte also Sorgen, weil man wenig Geld hatte. Wenn man erst am Abend gesponnen hat, tat man das als Hausarbeit, zum Zeitvertreib – um abends etwas Sinnvolles zu tun. Von Rolf-Bernhard Essig