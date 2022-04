SWR feiert 75 Jahre Rheinland-Pfalz mit Bühnenprogramm und vielen Stars

Drei Tage Bühnenspektakel: Der SWR beteiligt sich am Landesjubiläum Rheinland-Pfalz in Mainz mit einer Bühne auf der Großen Bleiche. Eine große Fernseh-Show, namhafte Künstler wie Tom Grennan, Alvaro Soler und Milow sowie eine spannende Tatort-Preview bieten den Besucher*innen an drei Tagen, vom 20-22. Mai, ein abwechslungsreiches Programm. Die Medien-Lounge ist eine echte Wissens- und Genuss-Oase. Dort können Besucher*innen tagsüber neueste Medienentwicklungen erleben und dabei bei einem Getränk das bunte Treiben beobachten. mehr...