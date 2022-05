Alvaro Soler, Lost Frequencies, Milow: So war das SWR3 Open Air

Fünf namhafte Künstler*innen holte SWR3 auf die SWR Bühne zum Landesjubiläum nach Rheinland-Pfalz: Emily Roberts, Tom Grennan, Milow, Alvaro Soler und Lost Frequencies heizten dem Publikum auf der Großen Bleiche ein. Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen feierten an diesem Abend bis zu 15.000 Menschen. Mit über sechs Stunden Programm brachte SWR3 ein starkes Line-Up nach Mainz.

Riesige Vorfreude auf das SWR3 Open Air

Schon Stunden vor Beginn des Abendprogramms füllte sich der Platz vor der SWR Bühne auf der großen Bleiche in Mainz mit Fans der bekannten Musiker*innen. Worauf sich die Rheinland-Pfälzer*innen besonders freuen, erzählen sie im Video:

Geburtstagskind Emily Roberts

Dann ging es endlich los. Nicht nur Rheinland-Pfalz feiert Geburtstag, sondern heute auch Emily Roberts. An einem für sie besonderen Tag eröffnete sie das große SWR3 Open Air zum Landesjubiläum Rheinland-Pfalz in Mainz. Vom Publikum und der SWR3-Moderatorin Anneta Politi gab es zu diesem Anlass natürlich ein Ständchen, bevor die große Show begann.

Gute Laune mit Tom Grennan

Gerade erst mit einem verspäteten Flugzeug gelandet, stand Tom Grennan mit bester Laune auf der SWR3 Bühne. Mit seinem Song "Amen" gewann der Brite das Publikum sofort für sich, das textsicher einstieg und den Titel mitsang. Das Highlight seines Auftritts bildete einer seiner größten Hits "Little Bit of Love". Seine markante Stimme brachte eine ganz besondere Festivalstimmung auf den Platz.

Milow mit Überraschungsgast

Weiter ging es mit dem belgischen Singer-Songwriter Milow. Bei Milows Song "You and Me" sang das begeisterte Publikum im Wechsel mit dem Künstler einen seiner größten Hits lautstark mit. Aber auch neue Songs aus dem 2022 veröffentlichten Album "Nice To Meet You" brachte die Menge zum Tanzen. Applaus von 15.000 Menschen - diesen Sound hat Mainz schon lange nicht mehr hören dürfen.

Hallo Mainz! Wir haben zwei Jahre gewartet, um wieder so viele Menschen begrüßen zu dürfen. Danke!

Als Überraschung performte Milow vor den Mainzer*innen mit dem Main-Act Alvaro Soler den Song "Lay Your Worry Down" - ganz zur Freude der Zuschauer*innen, die ihr Glück dieses besonderen Auftritts kaum fassen konnten und das Duett bejubelten.

Große Ankündigung für 2023

Nach dem Auftritt von Milow betraten Kai Gniffke, Intendant des SWR, Manu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Landtagspräsident Hendrik Hering die SWR3 Bühne, um gemeinsam aufregende Neuigkeiten zu verkünden:

Wir haben uns gerade hinter der Bühne entschieden: Nächstes Jahr machen wir das wieder! Am 15. Juli 2023 feiern wir hier, an dieser Stelle das nächste SWR3 Open Air mit euch! Also zückt eure Smartphones und notiert euch den Termin.

Lichtermeer für Alvaro Soler

75 Minuten voller Emotionen brachte der spanisch-deutsche Popsänger auf die Bühne. Alvaro Soler erfüllte den Platz mit spanischer Musik, zu der getanzt, gewippt und gesungen wurde. Begeistert von der Menge der anwesenden Menschen, betonte er immer wieder das Glück, nach der Corona-Pause endlich wieder auf großen Bühnen stehen zu können. Viele persönliche Grußbotschaften aus dem Publikum begleiteten seinen Auftritt und schließlich feierten die Fans in einem Lichtermeer aus Smartphone-Lämpchen seine Musik.

Closing Act Lost Frequencies

Zum krönenden Abschluss des Abend legte der DJ Lost Frequencies bis Mitternacht auf. Viele der Besucher*innen hatten sich für seinen Auftritt angestellt und das hat sich gelohnt. Mit seinen Hits "Are You With Me" und "Where Are You Now" brachte der belgische DJ-Weltstar Club-Atmosphäre auf die große Bleiche - ein Abend, an den sich die Mainzer*innen gerne und lang erinnern werden.

Lost Freuquencies auf der SWR Bühne zum Landesjubiläum 75 Jahre Rheinland-Pfalz. Sony Music

So war's

