Die Programmdirektion Kultur verantwortet die Bereiche Kultur, Wissen und Junge Formate, inkl. SWR2, SWR3 und DASDING. Auch das SWR Symphonieorchester, das Vokalensemble, die Festivals und das Experimentalstudio sind Teil der Direktion. Im Rahmen der Federführung durch den SWR ist sie darüber hinaus zuständig für funk, das junge Angebot von ARD und ZDF.

Anke Mai - SWR Programmdirektorin Kultur © SWR/Alexander Kluge SWR Alexander Kluge

Kultur, Wissen, SWR2

Der „SWR Kultur“-Kosmos ist 2023 planmäßig weiter gewachsen und in der Öffentlichkeit immer deutlicher aufgetreten: Seit April hat „SWR Kultur“ als crossmediale Kulturmarke die Marke „SWR Classic“ abgelöst und ist als zentraler Kulturabsender des SWR aufgetreten. Im Fernsehen ist das neue Format SWR Kultur auf Sendung gegangen und hat „Landesart“ und „Kunscht“ abgelöst. Die Homepage von SWR2.de wird im Juni 2024 entsprechend umgelabelt.

Das Instagram-Video-Projekt „My Hidden History“ zeigt Community-Reporter:innen, die über selbst recherchierte geschichtliche Ereignisse aus dem Südwesten berichten, wie das der einzigen deutschen Henkerin in Bad Waldsee. Das Format wird in der Community sehr gut aufgenommen.

Spannende und kuriose Fälle aus der Geschichte des Südwestens von Community-Reporter:innen selbst erzählt -€“ das sind die Inhalte des SWR Kultur Instagram-Formats "€žMy Hidden History"€œ. Immer montags geht eine neue Folge auf dem Kanal "SWR Kultur Instagram" online. ©SWR/Jennifer Düing SWR Jennifer Düing

„V13: Die Terroranschläge in Paris“ heißt eine dokumentarische Hörspielserie zu den Attentaten u. a. auf den Konzertsaal Bataclan mit insgesamt 130 Toten. Sie basiert auf dem Tatsachenroman des renommierten französischen Schriftstellers Emmanuel Carrère. Die Serie lief im Radioprogramm und als Podcast-Serie in der ARD Audiothek.

Die Trilogie „ECHT – Unsere Jugend“ war eine Coming-of-Age-Doku mit bisher unveröffentlichtem Bildmaterial über die Band ECHT, die Ende der 90er sehr erfolgreich in Deutschland war. Sie ist mittlerweile die erfolgreichste SWR Dokuserie des Jahres 2023. Produziert hat die Doku-Serie federführend „SWR Kultur“ gemeinsam mit sechs weiteren Landesrundfunkanstalten.

SWR3

SWR3 erreichte bundesweit mit 3,187 Millionen Hörer:innen wieder einen Spitzenplatz unter allen deutschen Radioanbietern. Auch bei den Live-Streams belegte die Welle mit 13,85 Millionen im Quartal bundesweit Platz 2.

Was macht die Künstliche Intelligenz mit uns und unserem Leben? Mit diesen und ähnlichen Fragen hat sich das SWR3 Team intensiv beschäftigt. Im SWR3 Report „KI – Nutzen und Risiken für uns“ wurde informiert über aktuellen Einfluss der KI in Politik, Sport und Gesellschaft und auf die Musik. Fragen der Hörer:innen wurden in einem Radiospecial mit KI-Experte Aljoscha Burchert beantwortet. Besonders spannend: das Experiment „Doppelmoderation am Nachmittag“ mit SWR3 Moderator Volker Janitz und seiner KI-Stimme „Vol-KI“. Bereits davor wurde ein Podcast zum Schwerpunkt veröffentlicht. Dabei unterstützte das ARD-Team Westcoast (Nils Dampz und Katharina Wilhelm) mit spannenden Geschichten die SWR3 Recherchen.

Der Geheimdienst-Podcast „Dark Matters“ der Popwelle SWR3 zusammen mit dem rbb war 2023 sehr erfolgreich. Insgesamt kamen die “Dark Matters”-Folgen plattformübergreifend auf ca. 4,8 Millionen Streams.

Die Meldungen des Modularen Warnsystems aus der Nina App finden die User von SWR3 seit Sommer 2023 auch auf SWR3.de. Ein Grund dafür die Warn-Meldungen auch digital zur Verfügung zu stellen, waren die verheerenden Unwetter u. a. im Ahrtal.

DASDING

DASDING hat 2023 einen neuen Klang bekommen: Nach monatelangem Entwicklungsprozess wurde das Sounddesign auf den linearen und digitalen Ausspielwegen rundum erneuert. Gleichzeitig wurde ein neuer Musik-Slogan für das Radioprogramm eingeführt. Mit „DASDING – mehr als nur ‘ne Playlist“ soll die Vielschichtigkeit des Programms betont werden.

Als neuen Verbreitungsweg für das Radioprogramm hat DASDING das TikTok LIVE Studio entdeckt: Hierfür tun sich Radio- und Online-Redaktion während einer laufenden Sendung zusammen und moderieren gleichzeitig aus dem Studio live auf TikTok und on air. Übertragen wird zum einen die Radiosendung samt Einblicken hinter die Kulissen. Zum anderen gibt es, während im Radioprogramm Musik läuft, Zeit für Interaktion mit der TikTok-Community. Die Live-Sessions finden regen Anklang und sind für das junge Publikum eine überraschende Möglichkeit, lineares Programm zu erleben.

Nach einer langen, pandemiebedingten Pause hat DASDING außerdem die Schul-Workshops wieder aufgenommen. Interessierte Schulen können sich über DASDING.de anmelden und ein Team von DASDING an die Schule einladen. Mit kurzweiligen Aktionen bringt dies den Schülerinnen und Schülern spielerisch bei, was alles hinter dem Radioprogramm und den digitalen Angeboten von DASDING steckt und wie in einer Redaktion gearbeitet wird. Außerdem werden sie im kompetenten Umgang mit Medien geschult.

FUNK

Die Formate von funk erreichen weiterhin einen großen Teil der 14- bis 29-Jährigen. Eine für die funk-Zielgruppe repräsentative Studie (SWR & ZDF) zeigt, dass bereits 72 Prozent der funk-Zielgruppe das Angebot genutzt haben. Mindestens einmal pro Woche nutzen 34 Prozent der 14- bis 29-Jährigen funk-Formate online. Insgesamt weisen funk und die einzelnen Formate einen hohen Bekanntheitsgrad von 86 Prozent in der Zielgruppe auf. Zudem ist sich ein Großteil der Zielgruppe über die öffentlich-rechtliche Herkunft des Content-Netzwerks bewusst. 60 Prozent derjenigen, die die Dachmarke funk kennen, wissen, dass das Angebot zu ARD und ZDF gehört. Insgesamt generierten Angebote von funk 2023 rund 1,2 Milliarden Views auf YouTube, 973,81 Millionen Views auf Instagram sowie rund 1,1 Milliarden Views auf TikTok. Auf Spotify erzielten Podcasts von funk 2023 29,26 Millionen Streams.

Das Jahr 2023 stand für funk in besonderem Maße unter dem Zeichen der Verjüngung des Angebots. Strategisch wurden insbesondere die Interessen und Mediennutzungsbedürfnisse der Generation Z fokussiert. Zu diesem Zweck wurden 2023 21 neue Formate gestartet und damit rund ein Drittel des gesamten funk-Portfolios erneuert. Teil der Strategie ist es, auch bei der Zielgruppe beliebte Köpfe und Marken in ARD und ZDF zu überführen und damit langfristig zur Bindung der jüngeren Zielgruppe an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beizutragen.

Mit „smypathisch“ und „STRG_F“ wurden 2023 gleich zwei Formate von funk mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet. Die Grimme-Jury honorierte mit dem Preis die Leistungen der Hostin des funk-Formats „smypathisch“ sowie das Reportageformat „STRG_F“ für den Film „STRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut?“ mit dem Spezialpreis in der Kategorie „Kinder und Jugend“. Mirko Drotschmann, der in seinem funk-Format „MrWissen2go“ Allgemeinwissen rund um Politik, Geschichte und das aktuelle Zeitgeschehen auf YouTube vermittelt, wurde mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Der Podcast „Zeitkapsel: Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?“ wurde zudem mit dem Deutschen Podcastpreis in der Kategorie „Bestes Gespräch“ ausgezeichnet.

