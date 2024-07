Die multimediale Programmdirektion Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung des SWR umfasst sechs Hauptabteilungen: Multimediale Chefredaktion, Sport, Service und Unterhaltung, Fiktion und Familie, die Hauptabteilung Doku und das Programm-Management. In der Direktion entstehen Inhalte für die ARD Mediathek, für lineares Fernsehen, für die ARD Audiothek, lineares Radio und für die Online-Angebote von SWR und ARD.

Wichtige Säule für SWR und ARD

Clemens Bratzler, Programmdirektor Information des Südwestrundfunks © SWR/Alexander Kluge SWR Alexander Kluge

Die Programmdirektion produziert und koordiniert Inhalte für die ARD und den SWR. Dazu zählen beispielsweise die „Tatorte“ des SWR; im Jahr 2023 waren sieben Krimis rund um die Teams in Stuttgart, Ludwigshafen, dem Schwarzwald und Mainz in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen. Außerdem ist die Direktion u. a. verantwortlich für „Verstehen Sie Spaß?“, „Report Mainz“, Ausgaben von „Weltspiegel“ und von „Plusminus“, die tagesaktuelle Berichterstattung aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Gemeinschaftsprogramm der ARD, bei besonderen Ereignissen auch für „Brennpunkte“ im Ersten, Sportübertragungen sowie fiktionale und dokumentarische Produktionen. Multimedialen Fachredaktionen wie z. B. die ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe und die Infowelle „SWR Aktuell Radio“ gehören ebenso zur Programmdirektion Information.

Clemens Bratzler, Programmdirektor Information, vertritt den SWR in der Videoprogrammkonferenz der ARD und leitet seit Beginn des Jahres 2023 die Gemeinsame Programmkonferenz der ARD.

2023 – Jahresschwerpunkte in der Programmdirektion Information

Aktualität und Information

Teil der Programmdirektion Information sind die ARD Auslandsstudios in Kairo, Rio de Janeiro, Mexiko City, Genf und Madrid. Schwerpunkte der Berichterstattung der Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Ausland waren 2023 die Erdbebenkatastrophen in Syrien, der Türkei und in Marokko, die Überschwemmungen in Libyen und die Angriffe der Hamas auf Israel und die daraus resultierenden Auseinandersetzungen und Herausforderungen.

Weitere journalistische Schwerpunkte in der Berichterstattung

Ausgewählte journalistische Schwerpunkte im Jahr 2023 waren der Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, unter anderem mit der Dokumentation „Anklage gegen Putin? – Die Spur der Kriegsverbrechen in der Ukraine“, der „Tatort Ostsee – Wer sprengte die Nord Stream Pipelines?“, ein Investigativ-Projekt von SWR, NDR, rbb, WDR, ARD Hauptstadtstudio, der Süddeutschen Zeitung und ausländischen Recherchepartnern; u. a. mit einer Dokumentation in Das Erste/ARD Mediathek und einem fünfteiligen Podcast, das Talkformat „Deutschland 3000“ mit Eva Schulz für die ARD Mediathek und der Start des gemeinsamen KI-Podcasts von SWR und BR.

Aufbau des SWR DataLab

Tiefgründige, tech-getriebene Recherchen mit hochwertigen Visualisierungen – regionalisiert und personalisiert: Das ist die Vision des im Juni 2023 gestarteten DataLab. Erste Recherchen zu gesellschaftlich relevanten Themen hat das Lab direkt angepackt, zum Beispiel zum Thema Dürre.



Highlights aus dem Doku-Bereich

Der SWR hat ein starkes publizistisch-dokumentarisches Profil.

Beispielsweise entstand in Federführung des SWR zum 100. Geburtstag von Loriot eine ARD Themenwoche mit großem multimedialem Angebot und einem Thementag. Höhepunkt war der Dokumentarfilm „Loriot100“.

Ein weiteres Doku-Highlight aus dem Jahr 2023 war „Lubi – ein Polizist stürzt ab“. „Lubi“ erzählt die wahre Geschichte des Drogenfahnders Rolf L., der selbst drogenabhängig und Teil eines international agierenden Autoschiebernetzwerks wurde. Zu Lubi ist ein Podcast und eine mehrteilige Dokuserie erschienen.

Der SWR in der Sportberichterstattung

Neben der Sport-Regelberichterstattung (z.B. Fußball-Bundesliga) ist die Programmdirektion im Wintersport federführend für Skispringen und Biathlon in der ARD zuständig.

Fiktionale und unterhaltende Formate

Im Bereich der Fiktion hat der SWR mit „Almania“ die Comedy-Serie über den spießigen und regelverliebten Lehrer Frank Stümpel für die ARD Mediathek fortgesetzt. Ebenfalls an das streamingaffine Publikum richtete sich die Serie „Nackt über Berlin“, eine großartig erzählte Coming-of-Age-Geschichte.

„Almania“ mit Phil Laude als Lehrer Stimpel © SWR/Clara Marnette SWR Clara Marnette

Erfolgreiche Marke vom SWR ist auch die deutschlandweit bekannte Sendung „Verstehen Sie Spaß?“.

In 2023 war der SWR ebenso für die Übertragung der mit Abstand beliebtesten Fastnachtssendung im Deutschen Fernsehen zuständig.

