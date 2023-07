In der Verwaltungsdirektion erfolgt die kaufmännische und finanzielle Steuerung des Südwestrundfunks. Neben den Bereichen Personal und Finanzen gehören dazu alle infrastrukturellen Themen sowie die Archivierung und Dokumentation von Sendungen und Produktionen des Südwestrundfunks sowie des Saarländischen Rundfunks. Diese Themengebiete verteilen sich auf vier standortübergreifende Hauptabteilungen: Finanzen, Information, Dokumentation und Archive, Personal und Rechtemanagement und Service und Gebäudemanagement.

Transparenz

Dem SWR kann es nur gelingen, die freie und demokratische Meinungsbildung zu fördern und zur Sicherung der Meinungsvielfalt beizutragen, wenn die Menschen ihm Vertrauen schenken und sich auf die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verlassen können. Die Landesrundfunkanstalten müssen deshalb verstärkt vermitteln, wie sie arbeiten, welche Ziele, Vorgaben und Leitlinien sie sich setzen und an welchen Maßstäben sie sich messen lassen wollen. So hat der SWR im Jahr 2022 seine vorhandenen Transparenzseiten im Netz und insbesondere die Seite FAQ Transparenz noch einmal deutlich ausgebaut, um dem berechtigten Interesse der Öffentlichkeit nachzukommen. Das gebündelte Angebot umfasst unter anderem Aussagen zu Compliance, den Gremien, der Geschäftsleitung oder der Vergütung. Die Transparenzseiten des SWR werden stetig aktualisiert und erweitert, um auch in Zukunft all die Fragen zu beantworten, die sich den Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stellen.

Meilensteine bei der Digitalisierung

Der SWR möchte funktionale und energieeffiziente Flächen für eine zukunftsorientierte, digitale und multimediale Rundfunkanstalt schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Verwaltungsdirektion auch 2022 ihre Projekte zur Digitalisierung von Tonbändern, Filmkassetten und Büchern in den Archiven vorangetrieben. In diesem Zuge wurden bereits über 250.000 Tonbänder digitalisiert. Seit 2016 konnten durch diese Maßnahmen über zehn Regalkilometer an Videokassetten in den Archiven freigeräumt werden. Und auch der Buchbestand an den SWR-Standorten in Baden-Baden und Stuttgart von rund 65.000 Büchern wurde vergangenes Jahr an ein Leipziger Antiquariat abgegeben, um weitere Flexibilität zu schaffen.

Die Umstellung auf ein komplett digitales Archiv führt aber nicht nur zu einer effizienteren Flächennutzung, sie ermöglicht auch den Zugang der Öffentlichkeit zu zeithistorischen Zeugnissen. So ging der SWR im Oktober 2022 den nächsten Schritt bei der Öffnung seiner Archive mit „ARD Retro Audio“: Das neue Angebot umfasst zahlreiche eindrucksvolle Tondokumente aus der Zeit vor 1966. Wie sieht der Alltag an der „Zonengrenze“ aus? Wie finden jugendliche Geflüchtete aus der DDR das Leben in der BRD? Zu diesen und vielen anderen spannenden Themen gibt es nun in der ARD Audiothek viel zu hören. Dieses Angebot ergänzt die bereits seit 2019 begonnene Archivöffnung im Bewegtbildbereich.

Hoher Stellenwert der Gesundheit im SWR

Mit seinem Gesundheitsmanagement wurde der SWR 2022 erneut als sozial besonders nachhaltiger Arbeitgeber in der Branche Kommunikation und Medien ausgezeichnet. Dieser Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement in Deutschland. Bereits 2020 konnten hier sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Vergangenes Jahr gelang es dem SWR, das Ergebnis von 90 auf 92 von 100 möglichen Punkten zu steigern. Damit liegt der SWR ganz weit vorne im Vergleich zum Branchendurchschnitt mit 77 Punkten sowie dem Durchschnitt über alle Branchen mit 80 Punkten.

Das Ergebnis zeigt, dass die Gesundheit der Mitarbeitenden einen hohen Stellenwert für den SWR hat. Neben flexiblen Zeit- und Arbeitsortmodellen zur Erleichterung der Vereinbarung von Arbeit und Privatleben werden die Mitarbeitenden in allen Phasen des Arbeitslebens unterstützt und haben Zugang zu zahlreichen Präventions- und Sportmöglichkeiten. Daneben werden im SWR regelmäßige Sicherheits- und Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt, speziell auch zur psychischen Gesundheit.

