Die Direktion Technik und Produktion (TuP) ist eine zentral organisierte Einheit mit standortübergreifenden Verantwortlichkeiten. Die Mitarbeitenden der Direktion stellen die technische Infrastruktur sowie deren Planung und Betrieb für jegliche Ausspielwege des SWR zur Verfügung. Sie sind zuständig für die Herstellung und Produktion multimedialer und formatspezifischer Inhalte – von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zur Verbreitung. Außerdem ist die Direktion TuP stetig bestrebt, neue Anforderungen und Entwicklungen im Zuge des technologischen Wandels und entlang der multimedialen Ausrichtung des SWR umzusetzen und voranzutreiben.

Nachhaltigkeits-Label für SWR Produktion

Ende 2021 hat sich der Branchenverband Film und Fernsehen auf das bundesweit anerkannte Label „green motion“ verständigt und eine Liste von 21 ökologischen Mindeststandards definiert, von welchen 18 umgesetzt werden müssen, um das Label zu erhalten.

Mit dem Big-Band-Event „Jubiläumskonzert: Heimspiel“ hat der SWR in der Porsche-Arena in Stuttgart am 3. April 2022 als Pilot-Projekt seinen Hut in den Ring geworfen.

Aufgrund der Größe der Veranstaltung mit einer Vielzahl von Einflussfaktoren, boten sich ausreichend Möglichkeiten, CO2-Reduzierungen zu erzielen – mit Erfolg, wie sich nach der Auswertung herausstellte: Von den 21 Kategorien wurden 19 erfüllt.

Hätte man das Event klassisch umgesetzt, wären 27 Tonnen CO2 freigesetzt worden. Für das „Heimspiel“ konnte dieser Wert auf knapp 17 Tonnen reduziert werden.

Klare Sprache im SWR

Am 28. September 2022 hat der SWR erfolgreich sein barrierefreies Angebot um die Option „Klare Sprache“ erweitert. Ziel der zusätzlichen Tonspur ist eine bessere Sprachverständlichkeit für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Zusätzlich zum Stereo-Programmton des laufenden Fernsehprogramms wird jetzt ein technisch aufbereitetes Audiosignal übertragen, das eine bessere Sprachverständlichkeit ermöglicht. Das Angebot „Klare Sprache“ wurde für alle durch den SWR betriebenen Kanäle eingerichtet: SWR BW, SWR RP, SR und ARD alpha.

Am 6. Dezember 2022 wurden in einem letzten Schritt alle Programme, die „Klare Sprache“ anbieten, für DVB-T2 in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgeschaltet. Diese sind neben SWR BW, SWR RP, SR Fernsehen und Das Erste nun auch hr Fernsehen, WDR, BR sowie die Gemeinschaftsprogramme tagesschau24 und One. Damit ist der SWR die erste ARD-Anstalt, die „Klare Sprache“ auf allen Programmen über DVB-T2 anbietet.

SWR Aktuell RP & BW in neuem Set

Die Sets der beiden Sendungen „SWR Aktuell Rheinland-Pfalz“ und „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ wurden 2022 erneuert und modernisiert.

Am 21. März 2022 ging SWR Aktuell RP in neuem Design auf Sendung. In sechs Monaten Umbau- und Probenzeit wurde das neue teilvirtuelle Set in die hochautomatisierte Studioinfrastruktur im Studio E in Mainz eingepasst.

Aus der erfolgreichen Umsetzung des Projekts in Mainz ergaben sich Synergien für den Umbau des Nachrichtenstudios in Stuttgart. Hier wurde darüber hinaus die bestehende Beleuchtungstechnik durch energiesparende LED-Beleuchtungstechnik ersetzt. Im Juli 2022 wurde das neue „SWR Aktuell BW“-Set in Betrieb genommen.

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 – SWR als technischer Federführer für die ARD

Der SWR war für die ARD der technische Federführer bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Qatar. Diese Verantwortung umfasste die Bereitstellung der technischen Infrastruktur für verschiedene Ausspielwege wie Fernsehen, Radio, Online und Social Media sowie die Produktion maßgeschneiderter Inhalte.

In enger Zusammenarbeit mit dem ZDF wurde auf eine zentralisierte Produktion gesetzt. Die Produktion, Technik und Redaktion von ARD und ZDF arbeiteten gemeinsam im National Broadcast Center (NBC) in Mainz. Dort befand sich ein spezielles Studio, das mit hochwertigen LED-Wänden und einem LED-Fußboden ausgestattet war.

ARD-Berichterstattung vor Ort mit smarter Technik

Für die Signalübertragung der mobilen EB-Teams vor Ort in Qatar wurde die moderne Übertragungstechnik von LiveU eingesetzt. Dadurch entfiel die Notwendigkeit, Satellitenübertragungsfahrzeuge zu mieten, was mit erheblichen Kosteneinsparungen verbunden war.

An jedem ARD-Sendetag gab es zudem ein Spiel des Tages, das sogenannte „Match of the Day“. In der Vorrunde wurden vier dieser sechs Spiele von der SWR Crew mit der smarten Simplylive-Technik betreut. Während des gesamten Turniers wurden nur Kameras an den Interview-Positionen geschnitten, alle Zuspielungen und Highlights kamen aus dem NBC in Mainz. So wurde auch der Kommentar des Spiels beispielsweise über den Host Broadcaster abgewickelt und ging komplett an der Simplylive-Technik vorbei in die Regie in Mainz.

Durch die Bereitstellung modernster Technologien und die effiziente Nutzung der Ressourcen konnte der SWR seinen Beitrag zum Erfolg dieser weltweit beachteten Veranstaltung leisten.

SWR beteiligt sich an europaweitem 5G Broadcast-Test beim Eurovision Song Contest 2022

Im Rahmen seines Innovationsprojektes „5G Media2Go“ beteiligte sich der SWR an einem europaweiten Test zu 5G Broadcast anlässlich des Eurovision Song Contests, der im Jahr 2022 in Turin, Italien stattfand. Der SWR hat in Stuttgart das Live-Fernsehprogramm vom Finale des ESC über sein 5G-Broadcast-Testnetz ausgestrahlt. Erstmalig kamen dabei Smartphones zum Einsatz, die 5G-Broadcast-Signale empfangen und die Medieninhalte wiedergeben konnten.

Die Ausstrahlung des Live-Programms vom ESC via 5G Broadcast konnte ohne Belastung des Datenvolumens auf den Smartphones genutzt werden. Der SWR hat sich seit vielen Jahren aktiv für die Entwicklung dieser Funktionalität eingesetzt, deren Reife mit diesem Test in großem Stil nachgewiesen wurde. Hintergrund des Engagements ist die Möglichkeit, ein kostengünstiges lineares Medienangebot auch für portable und mobile Endgeräte unter eigenem Netzbetrieb anbieten zu können.

