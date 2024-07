Die Programmdirektion Kultur verantwortet die Bereiche Kultur, Wissen und Junge Formate, inkl. SWR2, SWR3 und DASDING. Auch das SWR Symphonieorchester, die Ensembles und Festivals – darunter das SWR Vokalensemble – sind Teil der Direktion. Im Rahmen der Federführung durch den SWR ist sie darüber hinaus zuständig für funk, das junge Angebot von ARD und ZDF.

Anke Mai, Prorammdirektorin Kultur des Südwestrundfunks © SWR/Alexander Kluge SWR Alexander Kluge

Kultur, Wissen, SWR2

Im Herbst starteten die ersten Schritte zum multimedialen Absender SWR Kultur. Der crossmediale Kulturdesk, der Kulturthemen im SWR zu einer besseren Verbreitung und Sichtbarkeit verhelfen soll, ist in den Regelbetrieb gegangen, Instagram-Kanäle wurden in SWR Kultur umbenannt, die Homepage von SWR2.de umstrukturiert.

Die SWR2 Landeskulturredaktion Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz stellte Kunstschaffende mit ukrainischen und russischen Wurzeln und der jeweiligen Problematik vor. Neben der Berichterstattung von Benefizveranstaltungen und Hilfskonvois für die Ukraine wurde mit Veranstaltern geklärt, wie mit russischen regimetreuen Künstlerinnen und Künstlern umzugehen ist.

Laut Medienanalyse MA Audio 2022/II haben täglich 370.000 Hörerinnen und Hörer SWR2 eingeschaltet. Die Zahl der Gelegenheitshörerinnen und -hörer liegt nun sogar bei knapp drei Millionen.

Unter dem Titel „Science for Future“ startete der SWR eine dreiteilige Wissenschaftsreihe mit dem Physiker und YouTuber Jacob Beautemps. Beautemps geht auf die Suche nach konkreten Lösungen für einige der größten Herausforderungen der Gegenwart.

Vier Wochen Festspielzeit, 47 hochkarätige Konzerte und Musiktheateraufführungen: Das waren die „Schwetzinger SWR Festspiele“, deren 70-jähriges Bestehen 2022 unter dem Motto „Arkadien" gefeiert wurde. SWR2 begleitete das Festivalgeschehen mit zahlreichen Sendungen und Beiträgen sowie Konzertübertragungen.

Sciencefluencer Jacob Beautemps © SWR/i&u TV SWR i&u TV

SWR3

SWR3 erreichte bundesweit Platz 2 der erfolgreichsten linearen Angebote mit 3,316 Millionen. Hörerinnen und Hörern, digital eroberte SWR3 bundesweit den Spitzenplatz zurück mit mehr als 12,2 Millionen Live-Streams im Quartal.

Im September startete im Radio eine Programmreform: Unter anderem wurde ein neues Sendungsschema eingeführt. Die Optimierung basierte vor allem auf Userdaten und wurde in agilen Teams von der SWR3-Redaktion gemeinsam gestaltet.

Der Ukraine-Krieg mit all seinen Auswirkungen beschäftigte die Menschen im ersten Halbjahr am meisten. SWR3 begegnete diesem großen Informationsbedürfnis mit einem Schwerpunkt – mit aktuellen Berichten und Hintergründen, emotionalen Geschichten und regionalen Hilfsangeboten.

SWR3 begleitete die Menschen auch durch die daraus resultierenden Themen Inflation sowie Gas- und Strompreise und verloste 17 Jahresabos Ökostrom für je einen ganzen Haushalt im Radio und auf Social Media.

Im Juli jährte sich die Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal. Eine Woche lang ging es beim „SWR3 Report Ahrtal: Leben nach der Flut“ auf allen Ausspielwegen von SWR3 um die Geschichten der Menschen im Ahrtal und die Entwicklung, die ihr Leben seither genommen hat.

DASDING

Mit Abklingen des Corona-Virus stand bei DASDING der Festivalsommer wieder im Fokus. Den Start bildete Ende Mai das erste und vorab ausverkaufte DASDING Festival in Mannheim. Im Anschluss folgten u. a. Kooperationen mit dem Southside Festival und mit Nature One.

Unter dem Motto „#HOWTOSAFEALIFE - DASDING + DKMS + DEINE STADT + DU“ fand im Herbst eine Roadshow durch insgesamt sechs Städte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz statt mit dem Ziel, junge Menschen über Blutkrebs aufzuklären und sie zu motivieren, sich als Spenderinnen und Spender bei der DKMS zu registrieren. Mit Erfolg: Unter den über 400 potenziellen Stammzellenspenderinnen und -spendern gab es bereits eine Person, die tatsächlich spenden und so ein Leben retten konnte.

Mit Anpassungen im linearen Radioprogramm wurde auf veränderte Hörgewohnheiten in der Zielgruppe reagiert, sowie das digitale Angebot von DASDING weiterentwickelt. Die regionalen Inhalte von „DASDING vor Ort“ werden mittlerweile auf 11 Instagram-Kanälen ausgespielt. Das Podcast-Portfolio wurde durch das Format „Njette Mädchen“ und den Politik-Podcast „Die&Du“ erweitert.

Walerija Petrova (li.) und Viktoria Merkulova sind junge Frauen mit russischen Seelen und mittlerweile ziemlich deutschen Mentalitäten. In ihrem Podcast "Njette Mädchen" reden sie über das, was die postsowjetische Generation in Deutschland bewegt. © SWR SWR

FUNK

Eine repräsentative Befragung von SWR und ZDF zeigt: 86 Prozent der 14- bis 29-Jährigen kennen funk oder mindestens ein Format davon. 76 Prozent haben schon einmal Inhalte von funk genutzt. Damit pendelt sich die Markenbekanntheit auf dem gleich hohen Niveau des Vorjahres ein.

Alle Formate zusammen generierten 2022 rund 1,36 Milliarden Videoabrufe auf YouTube, 498 Millionen. auf Instagram und mehr als 603 Millionen auf TikTok.

Im August und Oktober gab es jeweils einen netzwerkübergreifenden Themenschwerpunkt: „DarkTok“ beleuchtete die Schattenseiten der Social-Media-Plattform TikTok und sensibilisierte für einen bewussteren Umgang auf und mit der Plattform. „Deutschland 1.0“ befasste sich im Oktober mit der schleppenden Digitalisierung der Bundesrepublik. Dabei wurde insbesondere zum Mangel an digitalem Fortschritt in den Bereichen Bildung, innere Sicherheit, Medizin und Breitbandausbau recherchiert.

Das Moderationsteam von „offen un’ ehrlich“ hat den Grimme-Preis für seinen individuellen Stil und die unkonventionelle Darstellungsweise gewonnen. Das Reportageformat „STRG_F“ wurde für die Recherche „Slahi und seine Folterer“ mit dem International Emmy for Current Affairs und dem Stern-Preis ausgezeichnet. Außerdem ehrte der Verband Deutscher Agrarjournalisten e.V. „Hundert Hektar Heimat“ mit dem Kommunikationspreis des Verbandes undfollow me.reports bekam den Medienpreis Mittelstand. Der Smart Hero Award in der Kategorie “Demokratisch Gestalten” ging an „Hand Drauf“ und das Podcast-Projekt „Deso – Der Rapper, der zum IS ging“ konnte den „International Music Journalism Award“ in der Kategorie „Beste deutschsprachige musikjournalistische Audio-Leistung des Jahres“ gewinnen.

