Tätowierungen – Körperkunst mit Geschichte und Risiko

"Warlich hat angefangen zu tätowieren, laut eigener Aussage in einem Brief schon als Junge in der Schule, wo er sich und seine Freunde tätowiert hat. Mehr oder weniger professionell hat er als junger Mann angefangen, als er zur See gefahren ist und auch schon vorher [...] Das muss zwischen 1905 und 1910 gewesen sein, d.h., da war er gerade mal um die fünfzehn bis zwanzig Jahre alt."