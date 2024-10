Antrittskonzert Christian Thielemann

per Mail teilen

Staatskapelle Berlin

Igor Levit (Klavier)

Leitung: Christian Thielemann

Samy Moussa:

Elysium

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Klavierkonzert Nr. 2 d-Moll op. 40

Arnold Schönberg:

Pelleas und Melisande op. 5

(Liveübertragung aus der Staatsoper Unter den Linden, Berlin)

Er ist zurück in Berlin: Christian Thielemann. Das Antrittskonzert Thielemanns mit der Staatskapelle: der gebürtige Berliner kehrt als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in seine Heimatstadt zurück. Auf dem Programm steht Mendelssohns 2. Klavierkonzert mit Igor Levit als Solist. Flankiert wird das Werk von „ELYSIUM“ des kanadischen Komponisten Samy Moussa, 2022 von Thielemann in der Sagrada Familia Barcelona uraufgeführt, sowie Arnold Schönbergs symphonische Dichtung „Pelleas und Melisande“.