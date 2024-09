Zu Gast im Studio: Thomas Röske, Direktor der Prinzhorn Sammlung Heidelberg

Am Mikrofon: Michael Rebhahn



Wer die bildnerische Gestaltungskraft von Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen gesehen hat, den lässt dieser überwältigend ornamentale Überfluss kaum mehr los. So jedenfalls erging es dem Kunsthistoriker Thomas Röske. Er begab sich in die Fußspuren des Mannes, der die Kunst von Außenseitern als solche erkannt und salonfähig gemacht hat mit einer bahnbrechenden Publikation. Die von Hans Prinzhorn zusammengetragene Sammlung am Klinikum Heidelberg, wird heute in einem Museum präsentiert. Seit 2002 ist Thomas Röske der Herr über einen gewaltigen Kosmos. Er ist Kunsthistoriker und Musikwissenschaftle und bringt die Bildmusik seiner Künstlerinnen und Künstler für den Augenblick zum Klingen.



Johann Sebastian Bach:

1. Satz aus dem Konzert für

Violine und Orchester E-Dur BWV 1042

Isabelle Faust, Violine

Akademie für Alte Musik Berlin

Anton Webern:

Kantate Nr. 2 op. 31

Barry McDaniel, Bariton

London Symphony Orchestra

Leitung: Pierre Boulez

Bernd Alois Zimmermann:

Photoptosis

Finnish Radio Symphony Orchestra

Leitung: Hannu Lintu

Gérard Buquet:

Die Malerin von Bellevue

Schola Heidelberg

ensemble aisthesis

Leitung: Walter Nußbaum

Francis Poulenc:

1. Satz Konzert für zwei Klaviere

Katia & Marielle Labèque

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa

Galina Ustwolskaja:

Erste Klaviersonate (1. - 3. Satz)

Frank Denyer, Klavier

Guillaume Dufay:

Nuper rosarum flores

Cantica Symphonia