Zu Gast im Studio: Estelle Revaz, Cellistin und Politikerin

Am Mikrofon: Christiane Peterlein



Richard Flury:

Foxtrott Nr. 2

Gottlieb Wallisch (Klavier)



Giacomo Puccini:

"Tosca", Arie der Tosca (2. Akt)

Maria Callas (Sopran)

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano

Leitung: Victor de Sabata

Frank Martin:

Violoncellokonzert, 3. Satz

Estelle Revaz (Violoncello)

L'Orchestre de Chambre de Genève

Leitung: Arie van Beek

Klaus Badelt:

"Elysium", Musik zum Film "Gladiator"

Lisa Gerrard (voc)

The Lyndhurst Orchestra

Leitung: Gavin Greenaway

Zoltán Kodály:

Duo, op. 7, 1. Satz

Patricia Kopatschinskaja (Violine)

Sol Gabetta (Violoncello)

Jean Sibelius:

Violinkonzert d-Moll, op. 47, 3. Satz

Janine Jansen (Violine)

Oslo Philharmonic

Leitung: Klaus Mäkelä

Joseph dall'Abaco:

Caprice Nr.11

Estelle Revaz (Violoncello)



Josef Myrow:

Blue drag

Benjamin Schmid Jazz Quartet

Antonio Vivaldi:

"Dorilla in tempe", RV 719, Sinfonia

Orfeo 55

Piotr Banach:

Moja i Twoja Nadzieja

Jakub Józef Orliński (Countertenor)

Aleksander Dębicz (Klavier)

Wojciech Gumiński (Kontrabass)

Marcin Ulanowski (Schlagzeug)

Benjamin Britten:

Britten's Blues

Holst-Sinfonietta

Leitung: Klaus Simon

Florian Dohrmann:

Taxi Bucuresti

David Orlowsky Trio

"Politik mache ich wie Kammermusik", sagt Cellistin Estelle Revaz. Als Solistin spielt sie auf Konzertbühnen in aller Welt und wurde zudem im Oktober 2023 als Abgeordnete in den Schweizer Nationalrat gewählt. In SWR Kultur Treffpunkt Musik erzählt sie von ihrem Kampf für Kulturschaffende während der Corona-Pandemie, wo sie im Abgeordnetenhaus um 4 Uhr morgens Cello übt und warum Politiker in Klassikkonzerte gehen sollten.