"Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding", so singt die Marschallin in Richard Strauss' Oper "Der Rosenkavalier". Mal scheint die Zeit still zu stehen, dann wieder rast sie dahin. Und tatsächlich, auch der Physiker Albert Einstein stellt fest, dass Raum und Zeit relativ sind und nicht linear verlaufen. Mit Blick auf die Quantenphysik bekommen sogar Richard Wagners Worte aus seiner Oper Parsifal einen neuen Kontext: "Zum Raum wird hier die Zeit." SWR2 Lost in Music lädt ein zu einer Erkundung des Phänomens "Zeit".



Dia Succari:

Y el tiempo

Dorantes (Klavier)

Francis Posé (Kontrabass)

Javier Ruibal (Schlagzeug, Perkussion)

Philipp Heinrich Erlebach:

"Kommt ihr Stunden"

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Ensemble L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Fred Frith:

"Rivers and tides", Part V (Film, 2000)

Fred Frith (Gitarre, Samples, Violine, Piano, Berimbao)

Max Richter:

Time passing

Max Richter (Klavier)

Streichquintett Louisa Fuller

Anonymus:

"O adiutor omnium seculorum"

Ruth Cunningham (Gesang)

Marsha Genensky (Gesang)

Susan Hellauer (Gesang)

Johanna Maria Rose (Gesang)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Wie die Zeit läuft", Lied ohne Worte g-Moll

Sontraud Speidel (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, aus BWV 106 "Actus tragicus Trauermusik", bearbeitet

Julius Berger (Violoncello)

Oliver Kern (Klavier)

Dánjal, Kim Nyberg:

Time

Dánjal (Gesang, Piano)

Kim Nyberg (Mandoline) & Ensemble

Martin Bürck:

Klang der Zeiten

Martin Bürck (Gong, Klangsteine, große Trommel, Gesang)

Ernst Ludwig Leitner:

Metamorphosen nach "Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding"

Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg

Leitung: Hansjörg Angerer

Dia Succari:

Au Palais du Temps

Ashraf Kateb (Violine)

Gaswan Zerikly (Piano)

Carl Maria von Weber:

"Die Zeit"op. 13 Nr. 5

Andrea Chudak (Sopran)

Lidiya Naumova (Gitarre)

Andrew Thomas:

Time's way

Katarzyna Mycka (Marimbaphon)

Georg Friedrich Händel:

"Eternal source of light divine" aus "Ode for the Birthday of Queen Anne"

Aksel Rykkvin (Knabensopran)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Nigel Short

Einar Engl:

Sinfonie Nr. 4 , 2.Satz "Tempus fugit"

The Helsinki Strings

Leitung: Géza Szilvay

James Taylor:

Secret o' life

James Taylor (Gesang, Gitarre)

Larry Goldings (Piano, Orgel, Keyboard)

Enjott Schneider:

Prelude aus Panta Rhei

Arcis Saxofon Quartett

Philippe Manoury:

"Zwei Jahrhunderte später ...", Neue Variationen über einen Walzer von Anton Diabelli

Rudolf Buchbinder (Klavier)

Jackson Hill:

Ma fin est mon commencement

New York Polyphony



Wiederholung erstes Stück Y el tiempo



Füllmusik:

Herman Hupfeld:

"As time goes by", Bearbeitung

Susanne Kessel (Klavier)

Literaturangabe: Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

