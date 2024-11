Erstes Konzert des Residenzkünstlers Julian Prégardien bei den Schwetzinger SWR Festspielen.

Programm: Wunschlieder von Franz Schubert Mitwirkende: Julian Prégardien Tenor

Anna Gebhardt Klavier

Sie wünschen – wir spielen! Früher gab’s das in Fernsehen und Rundfunk häufig, heute erklingt Gewünschtes live. Einzige Bedingung: Es muss eines der etwa 600 Lieder von Schubert sein, denn an diesem Abend taucht der Tenor Julian Prégardien gemeinsam mit Anna Gebhardt am Flügel tief ein in Schuberts einzigartigen Kosmos aus Gedicht-Vertonungen. Auf jedem gekauften Ticket für dieses Konzert steht eine E-Mailadresse, an die man sein Wunschlied schicken kann – gerne mit einer kurzen Erklärung, warum es genau dieses Lied sein soll. War es womöglich Schützenhilfe für den ersten Kuss, wurde es in der Familie gesungen, war es Katalysator der Freude, Instrument der Hoffnung, Seelennahrung im Leid? Prégardien, der an diesem Abend nicht nur singt, sondern auch moderiert, wird aus den meistgenannten Liedern eine Auswahl treffen und diese mit eigenen Favoriten ergänzen.

Ganz wichtig: Ihre Wünsche müssen bis zum 27. April eingetroffen sein. Also frühzeitig Karten kaufen!