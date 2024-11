Datum: Samstag, 10. Mai 2025 Beginn: 21:30 Uhr

Dauer: circa 60 Minuten ohne Pause Einlass: 21:15 Uhr Ort: Orangerie

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 25,00 Euro Kategorie II: 18,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Werke von John Dowland, Joan Ambrosio Dalza, The Beatles und Thomas Dunford Mitwirkende: Thomas Dunford Laute, Gesang

Let it be auf der Laute? Beatles-Songs als leiser Saitenzauber? Warum nicht – meint zumindest der Musiker, der als „Eric Clapton der Laute“ gehandelt wird. Thomas Dunford, Sohn einer französischen Gambistin und eines US-amerikanischen Geigers, hat zwar schon im zarten Alter von neun Jahren die Laute zu seinem Instrument erwählt, begnügt sich aber keinesfalls mit deren herkömmlichem Repertoire. In seiner sehr besonderen Nachtmusik kombiniert Dunford Beatles mit Dowland, Imagine mit Come again und der King of Denmark’s Galliard – und krönt die Begegnung von Alt und Neu mit eigenen Stücken. Blind Man heißt eines davon, That’s so you ein anderes (mit dem er womöglich seine Gattin, die französisch-italienische Mezzosopranistin Lea Desandre, meint), We are the ocean ein drittes. Dabei erleben wir Dunford nicht nur als leise zupfenden Instrumentalisten, sondern auch als Sänger. Das könnte ein Frühsommernachtstraum werden.

Im Anschluss: Mit dem Star an der Bar | Kurfürstenstube