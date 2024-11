Matinee · Sinfonische Miniaturen

Erstes Konzert der Residenzkünstlerin Raphaela Gromes bei den Schwetzinger SWR Festspielen.

Datum: Sonntag, 4. Mai 2025 Beginn: 11:00 Uhr

Dauer: circa 90 Minuten plus Pause Einlass: 10:45 Uhr Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 79,00 Euro Kategorie II: 61,00 Euro Kategorie III: 36,00 Euro Kategorie IV: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Emilie Mayer 1812 – 1883

Faust-Ouvertüre h-Moll op. 46, bearb. von Julian Riem



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550, bearb. von Christian Burchard



Franz Schubert 1797 – 1828

Sinfonie Nr. 8 C-Dur D 944, bearb. von Friedrich Herrmann Mitwirkende: Raphaela Gromes Violoncello

Daniel Dodds Violine



DUO TAL & GROETHUYSEN

Yaara Tal Klavier

Andreas Groethuysen Klavier

Zwei Sinfonien, die den Beinamen „groß“ tragen – nämlich Mozarts 40. in g-Moll und Schuberts achte in C-Dur –, dazu ein großes Orchesterwerk der Komponistin, der man den Beinamen „weiblicher Beethoven“ gegeben hat. Fehlt nur noch ein großes Orchester. Das gibt es hier allerdings nicht. Stattdessen spielen vier große Musiker:innen Bearbeitungen großer Musik. Wir werden also hören: Schubert in der laut Schumann „himmlischen Länge“ von einer knappen Stunde, „wie ein dicker Roman in vier Bänden etwa von Jean Paul, der auch niemals endigen kann“. Dazu Mozarts vorletzte Sinfonie, ein Stück, von dem es wohl so viele unterschiedliche Deutungen gibt wie Exegeten. Und schließlich: Faust! Wenn von Verführung die Rede ist, darf Goethes Held als zentrale Gestalt der Literaturgeschichte nicht fehlen, und so erklingt hier auch noch ein Arrangement der Faust-Ouvertüre, die Emilie Mayer 1879 schrieb und die als eines der wenigen Werke der hochbegabten Komponistin schon zu ihren Lebzeiten im Druck erschienen.

Im Anschluss: Mit dem Star an der Bar | Kurfürstenstube