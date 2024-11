Classic meets Club

Datum: Samstag, 17. Mai 2025 - Sonntag, 18. Mai 2025 Beginn: 22:00 Uhr

Einlass: 22:00 Uhr Ort: Basement | The Club

Carl-Theodor-Straße 7

68723 Schwetzingen

basementclub.de/ Lageplan Einheitspreis: 15,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Mitwirkende: Gaima

DJ Henrique

Eigentlich heißt sie Alisa Scetinina, wollte zunächst Tänzerin werden und hat deshalb in München Ballett studiert. Nach fünf Jahren an den Staatsopern von München und Stuttgart begann sie ein Studium an der Stuttgarter Akademie der Künste und widmete sich nebenbei der Musik. Dabei entdeckte sie neben Geige und Gitarre ihre Lust an der Musikproduktion, vor allem auf analogen Geräten. Heute bietet die gebürtige Lettin unter dem Künstlernamen Gaisma akustische Abenteuerreisen jenseits aller Kategorien und Genres. Gaismas Kunstwelten bewegen sich zwischen Choreografie und Improvisation: wild, virtuos, immersiv, mitreißend. Gemeinsam mit DJ Henrique, die im Wechsel mit ihr auflegt, bringt Gaisma an diesem Abend Club und Klassik auf eine Weise zusammen, die bestimmt unter die Haut und in die Beine geht.

Altersempfehlung: Ab 16 Jahren

Hinweis: Ab 16 Jahren Aufenthalt mit U18-Formular und Aufsichtsperson bis 3 Uhr möglich, ohne bis 24 Uhr, mehr Informationen: mutti-zettel.info